Koronavírus: 11 265 új fertőzött és 275 halott Magyarországon

Az elmúlt 24 órában 11 265 új fertőzöttet azonosítottak, elhunyt 275 beteg. Kórházakban 11 823 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1480-an vannak lélegeztetőgépen - közölte a koronavirus.gov.hu. Az elmúlt 24 órában több rekord megdőlt: a járvány kitörése óta nem volt még ilyen magas az egy nap alatt elhunytak száma, nem voltak még ilyen sokan lélegeztetőgépen, de oltást sem adtak még be ennyit 24 óra alatt, mint most.

A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak - hívja fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu kormányzati portál.

A kormányzati közlés szerint az elmúlt 24 órában 11 265 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 614 612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 40 293 darab teszett végeztek, amelynek 27,96 százaléka bizonyult pozitívnak. Fontos megjegyezni, hogy a mai pozitivitási arány több mint ötszöröse a WHO ajánlásának, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt lenne ellenőrzés alatt tartható a járvány. Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.

Elhunyt 275 többségében idős, krónikus beteg, ami azt is jelenti, hogy ennyien a járvány kitörése óta még nem haltak meg egy nap alatt. Ezzel az elhunytak száma 19 499 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 392 314 fő, de az aktív fertőzöttek száma 202 799 főre emelkedett.

A kórházakban ápolt koronavírusos betegek száma 63 fővel 11 823-ra emelkedett, közülük 1480-an vannak lélegeztetőgépen, azaz egy nap alatt 13 új beteg került lélegeztetőgépre. Utóbbi azt is jelenti, hogy ilyen sokan sem voltak még lélegeztetőgépen, amióta kitört a járvány.

Folyamatosan zajlik az oltás, egy nap alatt 126 072 oltást adtak be, ami szintén rekordnak számít. Ezzel már 1 803 533 fő a beoltottak száma, ebből 594 662 fő már a második oltását is megkapta. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 17,9 százalékot szemben a 9,9 százalékos uniós átlaggal.

A kormányzati közlés szerint a veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 71 százaléka már megkapta az oltást.

A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. A kormány döntött az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozók kampányszerű oltásáról is, ennek részleteit hamarosan ismertetik.