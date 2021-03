Koronavírus: még több beteggel és halálos áldozattal számol a minisztérium (RTL)

A hazai járványadatok hetek óta romlanak folyamatosan. Az RTL Híradóhoz eljutott, belső minisztériumi tájékoztató szerint a számok még tovább emelkedhetnek, 14 ezer kórházi beteggel és napi 250 vagy annál is több halálesettel számolnak.

Szombatra virradóra 11 132 új fertőzöttet azonosítottak, és 227 beteg elhunyt, ami negatív rekord. Vasárnapra a számok kissé mérséklődtek, 10 625 az új fertőzöttet azonosítottak, az elhunytak száma 194 személy volt a koronavirus.gov.hu-n közzétett adatok szerint.

Az RTL Híradóhoz eljutott, belső minisztériumi tájékoztató szerint a számok még tovább romolhatnak, 14 ezer kórházi beteggel és napi 250, vagy annál is több elhunyttal számolnak. A kórházak már most alig bírják a terhelést - az ápoltak és a lélegeztetőgépen lévő koronavírusos betegek száma is csúcsot dönt -, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke szerint az orvosoknak és szakdolgozóknak egy perc megállásuk sincs a telített kórházakban, szinte nincs idejük kipihenni magukat.

Ugyan Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs kapacitásprobléma, és a rezidensek, medikusok bevonásával a személyi állomány is növelhető, Szabad Zoltán szakszervezeti elnök szerint nem mindegy, milyen képzettségű orvos érkezik, egy intenzív osztály a legjobb sebésszel sincs igazán kisegítve - írja a hvg.hu. A más területekről érkező rezidensek és medikusok szerinte leginkább az adminisztrációban tudnak segíteni.

Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Soproni megyei elnöke szerint a betegáradat miatt szinte szükségállapot van az intézményekben, ezért minden eszközt meg kell ragadni az ellátás javítására. Megpróbálnak önkénteseket toborozni, úgy tűnik, 2-3 órás képzéssel, motivált embereket fel lehet készíteni arra, hogy tudjanak segíteni a Covid-osztályokon (nem az intenzíven) - mondta a szakember. A megyei önkéntes program e hétvégén startol.

A híradóban az is elhangzott, hogy már a Heim Pál Gyermekkórház is fogadhat - a gyermekellátás folyamatos biztosítása mellett, a szabad kapacitásai függvényében - légzéstámogatást vagy intenzív lélegeztetést igénylő koronavírusos betegeket legfeljebb 35 éves korig.