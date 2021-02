Müller Cecília: ma érkezik 40 ezer ampulla Szputnyik V vakcina

Az egészségügyi dolgozók 93 százalékát beoltották már, a szociális intézményekben több mint 82 ezer gondozott és dolgozó kapta meg a védőoltást. Mintegy 1000 háziorvosi praxis kap Moderna-vakcinát a héten, amiből 10 ezer pácienst tudnak beoltani. Az oltópontokra 5400 praxisból érkezhet praxisonként 6-6 idős ember az oltás beadására - mondta el György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs mai tájékoztatóján.





Csütörtökön indul a regisztrált legidősebb páciensek oltása a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon, a háziorvosok már valószínűleg fel is hívták a regisztráltakat.



Sajnos a rendelkezésre álló vakcina kevesebb a vártnál, ez megköti a kezünket - jegyezte meg György István. Az 5400 praxisban a regisztrált legidősebbek közül 6-6 főt kell kiválasztani, akik szállíthatók, és a területileg illetékes oltópontra irányítani őket, ahol csütörtök és vasárnap között megkapják a Pfizer-vakcinát. Az időpontot a háziorvos szervezi meg az oltási munkacsoporttal. Az időseket a család, vagy betegszállító viheti az oltópontokra, ebben a körben mintegy 30 ezren kapják meg az oltás.



A vasárnap érkezett 10806 Moderna-vakcinát 1080 háziorvosi praxis között osztják szét 1-1 ampullánként, ami 10-10 fő beoltására elegendő. A háziorvosok a kapott lista sorrendje szerint oltanak, amit orvosi szempontból felülvizsgálhatnak - tette hozzá az államtitkár.



Mindenkire sor került, aki regisztrált, hamarosan újabb Moderna és Pfizer- szállítmány is érkezik - nyugtatta a mostani körből kimaradókat az országos oltási munkacsoport vezetője. Megjegyezte, hogy azoknak sem kell aggódni, akik a regisztrációjuk ellenére nem szerepelnek a listán, ilyen is előfordulhat a feldolgozottság szintjétől függően.



Továbbra is kedvezően alakulnak a járványügyi adatok - kezdte tájékoztatóját Müller Cecília, országos tisztifőorvos a napi adatok ismertetését követően.

Keddi statisztika 578 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 369 288 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 78 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 656 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 268 803 fő, az aktív fertőzöttek száma 87 829 főre csökkent. 3729 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 272-en vannak lélegeztetőgépen.

Az előző nap elhunytakról elmondta, a két, 38 éves áldozat súlyos alapbetegséggel küzdött. A kedvező adatok dacára a járvány zajlik, a számokat befolyásolják a megjelenő mutánsok, és megvan a veszélye egyfajta 3. hullám elindulásának. A szennyvízadatok szerint Debrecenben és Nyíregyházán nő a koronavírus örökítőanyagának mennyisége. A fertőzés természetes lefolyása nem változott, a magas kockázatú csoportba tartozóknak nagyon vigyázni kell magukra és az alapbetegségeik karbantartására - figyelmeztetett Müller Cecília.

Már ötféle oltóanyagot engedélyeztek Magyarországon, eddig 10 szállítmány vakcina érkezett, 8 Pfizer és 2 Moderna. Úton van 20 ezer ember beoltására elegendő - 40 ezer ampulla orosz, Szputnyik V vakcina is, ami már átlépte a határt - jelentette be Müller Cecília.

A tisztifőorvos szerint mindegyik vakcina jó, amelyik megvéd a betegség súlyos lefolyásától, a szövődmények kialakulástól és a halálos kimeneteltől.

Kérdésre válaszolva elmondta még:

A regisztráltak taj-száma alapján látható a regisztráló kórtörténete, a felírt gyógyszerei, vagyis az egészségi állapotát és a korát is figyelembe veszik a listára kerüléskor.

Az eddig beoltottak kétharmada egészségügyben dolgozó, egyharmada szociális intézmények lakója illetve dolgozója volt.

Nincs felvételi tilalom az idősotthonokban, a felvétel feltétele két egymás utáni, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt.