Koronavírus: 207 beteg elhunyt, több mint tízezren vannak kórházban, 1170-en lélegeztetőgépen Magyarországon

Csütörtökre 6502 új fertőzöttet azonosítottak, 207 beteg elhunyt - közölte a koronavirus.gov.hu. A mintavételek száma egy nap alatt 26 498-cal gyarapodott, gyakorlatilag minden negyedik teszt pozitívnak bizonyult. A beadott oltások száma egy nap alatt 59 533-mal nőtt.

6502 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 539 080 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 628 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 360 895 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 160 557 főre emelkedett.

10 386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1170-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 441 706 fő a beoltottak száma, ebből 421 915 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket! - írja a központi honlap.