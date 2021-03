Koronavírus: 10 167 új fertőzött, 253 halott Magyarországon (frissített)

Az elmúlt 24 órában 10 167 az új fertőzöttet azonosítottak be, elhunyt 253 beteg. A beoltottak száma 1 millió 870 ezer főre emelkedett. Kórházban 11 779 beteget ápolnak. Ismét dőltek rekordok: egyrészt soha nem voltak még ilyen sokan lélegeztetőgépen a járvány kitörése óta, másrészt az oltások száma felpörgött, az egy nap alatt beadott vakcinák száma is csúcsot döntött.

A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit variáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma - közölte a koronavirus.gov.hu.

Az elmúlt 24 órában 10 167 új fertőzöttet találtak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 42 553 tesztet végeztek, amelynek 23,89 százaléka bizonyult pozitívnak. Ez a pozitivitási arány azt jelzi, hogy Magyarország továbbra sem végez elég tesztet, ez az arány ugyanis több mint négyszerese a WHO által ajánlott 5 százalékos küszöbnek, amely alatt a járvány kontroll alatt tartható, és messze meghaladja a felső határként megadott 12 százalékos arányt is.

A pénteki helyzethez képest szombatra 22-vel kevesebben, azaz 253 többségében idős, krónikus beteg hunyt el, így az elhunytak száma 19 752 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 393 999 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 211 028 főre emelkedett.

Kórházakban 11 779 koronavírusos beteget ápolnak. A lélegeztetőgépen lévők száma ismét csúcsot döntött 1512 fővel. Ez azt jelenti, hogy a kórházi betegek száma 44-gyel csökkent, míg a lélegeztetőgépen lévők száma 32-vel emelkedett.

A magyar lakosság átoltottsága elérte a 18,5 százalékot szemben a 10,2 százalékos uniós átlaggal. Eddig 1 870 631 főt oltottak be, ebből 667 303 fő már a második oltását is megkapta - írja a kormányzati portál, amely szerint a veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. Úgy látszik, hogy az oltások pörgnek fel: a tegnapi 126 072 fő beloltása után most, az elmúlt 24 órában 139 739 embert oltottak be, ami újabb csúcsot jelent.

A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. A kormány döntött az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozók kampányszerű oltásáról is.