Nem vicc: újabb baki a magyar járvány elleni védekezésben

Senki nem elérhető azon a nagyon fontos 1818-as telefonszámon, amin az oltásokról lehetne érdeklődni - írja a Telex, amely azután kezdte el hívogatni a számot, hogy több olvasója jelezte: ez a rendszer is lehalt.

Az a nagyon fontos telefonszám, amit azért hoztak létre, hogy be lehessen jelenteni, ha valaki problémát észlel az összeomlott és ezért elhalasztott hétvégi tömeges oltási programban, most gyakorlatilag elérhetetlen - olvasható a portálon.

A Telex háromszor is megpróbálta, de miután bemondják, hogy "minden ügyintéző foglalt", bontják a vonalat.



Ez az a telefonszám, amit Orbán Viktor a pénteki rádió interjújában harangozott be, igaz a konkrét számot nem tudta elmondani, és az később az operatív törzs tájékoztatóján sem hangzott el. Végül szombaton a koronavírus sajtóközpont közölte, hogy a 1818-as telefonszámon kérhető az adatok pontosítása az oltások ügyében. Miután kiderült, hogy a szombaton kialakult kaotikus helyzetben olyanok is kaphattak oltást a kórházi oltópontokon, akik nemhogy krónikus betegek nem voltak, de sms-ben sem kaptak értesítést az oltásról, az emberek megrohamozták az oltópontokat.