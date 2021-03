Előnyben a Fidesz az oltásoknál, fityisz az ellenzékieknek

Miközben az ellenzéki vezetésű önkormányzatok ajánlatait az oltásban való részvételre elutasítja a kormány, a fideszes helyhatóságokkal együttműködik.

"Szándékainkkal teljes mértékben megegyezik az a törekvés, mely szerint a város közintézményeiben kialakítandó oltópontokon valósuljon meg minél több lakos Covid-19 elleni védőoltása. Háziorvosi rendelőink tömeges oltásra alkalmatlanok" - idézi a Népszava azt a nyílt levelet, amit 27 szombathelyi háziorvos jegyzett, s amit a város ellenzéki polgármestere tett közzé vasárnap a közösségi médiában.

Nemény András polgármester szerdán jelentette be: a helyi háziorvosok több mint kétharmadának kérésére a szombathelyi önkormányzat 17 oltópontot alakít ki. A járási tisztifőorvosnak egy bejárás során kellett volna átvennie az oltóhelyeket, ám egy közleményben baloldali "zavarkeltésnek" minősítette az ajánlatot.

Hasonló elutasításban volt része több fővárosi ellenzéki kerületvezetőnek is. Déri Tibor, Újpest momentumos polgármestere a Népszavának azt mondta, 40 millió forintból alakítottak ki ők is oltópontokat, amelyeket március 6-án hitelesítettek is. A kerület felvetéseire nem érkezett válasz, a főpolgármester ajánlatait pedig komolytalannak minősítették kormányoldalról.

Eközben több fideszes városvezető arról számolt be az elmúlt hetekben, hogy milyen hatékonyan együtt tudnak működni a kormányhivatallal az oltás szerverezésében. A 16. kerületben például keddtől az önkormányzat által felállított oltóponton is elkezdődik a helyiek beoltása. Már, ha lesz elegendő oltóanyag, mely nemcsak Újpesten hiánycikk, hanem Újbudán is, ahol a Szent Kristóf szakrendelőbe március eleje óta nem szállítottak vakcinát, a Telex értesülése a XIII. kerületi Szegedi úti rendelőintézetbe sem.