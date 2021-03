Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán Viktor a cégeknek és a dolgozóknak üzent

A következő két hét nehéz lesz, az eddig nyitva tartó üzletek közül is többet be kell zárnunk, és szolgáltatások is szünetelni fognak - mondta Orbán Viktor egy Facebookra feltöltött videóban.

A miniszterelnök felsorolta, hogy milyen intézkedéseket hoztak eddig a cégek terheinek csökkentése érdekében: ötven százalékos bértámogatást adnak a szolgáltatóknak, akik nem tudnak dolgozni,

a munkáltatói járulékot márciusra eltörlik,

akik állami vagy önkormányzati ingatlant béreltek, és ebben működtették a boltjaikat, nem kell bérleti díjat fizetniük márciusra.

akik átalányadósok, katások, vagy kivások, azoknak március hónapra elengedik az adójukat.

