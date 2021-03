Kiderült, hány háziorvos nem végez oltási tevékenységet

Több mint ötezer háziorvos vesz részt az oltási programban, és tíz alatt van azok száma, akik elvi okokból tagadják meg a vakcinák beadását - mondta Békássy Szabolcs, a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője a Magyar Nemzetnek.

Néhány kivételtől eltekintve a háziorvosok remekül helyt állnak az oltási program jelentette óriási kihívásban. Több mint ötezer kolléga vesz részt a feladat végrehajtásában, és húsz alatt van azok száma, akik nem végeznek oltási tevékenységet. Az ő esetükben sem mindig a vakcinaellenesség vagy a vírustagadás áll a hátterében, hanem például infrastrukturális problémák - mondta Békássy Szabolcs a napilapnak.

Szavai szerint azon háziorvosok száma, akik elvi okokból nem oltanak, tíz alá tehető. Az országos oltási munkacsoport már keresi a megoldást arra, hogy az e praxisokhoz tartozó páciensek se maradjanak védőoltás nélkül. Az egyik terv szerint e körzetekben, elsőként Nógrád megyében a Magyar Honvédség oltóbuszai oltanának.

Az orosz és a kínai vakcinák lakossági elfogadottsága napról napra nagyobb, ez az oltóanyagok megnyugtató szakmai eredményeinek, valamint a háziorvosok felvilágosító tevékenységének is köszönhető. Ugyanez vonatkozik az AstraZeneca-vakcinára is, a néhány napig tartó bizonytalanság után az ezzel az oltóanyaggal kapcsolatos felhők is eloszlottak az égről - fogalmazott a kollegiális vezető.

A háziorvosi praxisokra továbbra is vonatkoznak a még 2020 tavaszán meghozott korlátozó intézkedések. Eszerint törekedniük kell arra, hogy ne alakuljon ki zsúfoltság a betegvárókban, ezért a páciensek nagy részét távkonzultáció útján, illetve - szükség esetén - időpontra való behívás alapján lássák el, és légúti beteg vizsgálata a rendelőben ne történjen- tette hozzá Békássy Szabolcs, aki egyben a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója is.