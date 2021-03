Akadozik a fertőzöttek jelentésére szolgáló weboldal

A tesztet végző laboratóriumoknak jelenteniük kell minden elvégzett teszt eredményét, akár pozitív, akár negatív. Ebben megfigyelhetőek fennakadások, a lejelentésre szolgáló weboldal tegnap estétől kezdve karbantartás alatt van, így egyes esetekben ezzel magyarázható a hullámzó új esetszám mértéke - mondta Bezzegh Attila orvos, szakértő a 168 Órának.

A laboratóriumi szakorvos szerint napi akár 20-25 ezer vizsgálatot is meg tudnának csinálni a nagy laborok, emellett még a megyei kórházak kapacitása is igénybe vehető, ennek jelenleg 50-60 százalékát veszik igénybe.

Bezzegh Attila szerint a teszteket több célból lehet most végezni. Fontos, hogy kimutassák a vírus hordozóinak esetében a fertőzést, ahogyan az is, hogy a vakcinázás előtt is megbizonyosodjanak a negativitásukról. Amennyiben valaki megkapta a vakcinát, bizonyos vakcinák esetében célszerű elvégezni a tesztet, hogy tényleg kialakult-e a védettség.

A laborvizsgálatot kétféleképpen fedezi a társadalombiztosítás: ha valaki bent fekszik a kórházban, diagnózishoz kötötten a kórház kap egy összeget, amelynek bizonyos mértéket (1-3 százalékát) laborvizsgálatokra költi. A másik finanszírozás szerint pontérték alapján történik a vizsgálatok kifizetése. Vannak olyan laborok, amelyek a 2019-es költésük tízszeresét is elköltik - ők külön támogatásban részesülnek, de ez egy olyan globális kérdés, ami még rendezésre vár - mondta a szakorvos az interjúban.