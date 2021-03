Koronavírus: rohamosan nő a lélegeztetésre szorulók száma

Péntekre virradóra 6369 új fertőzöttet azonosítottak, elhunyt 143 beteg - közölte a koronavirus.gov.hu. Soha ilyen sokan nem szorultak még lélegeztetésre, mint az elmúlt 24 órában (677 fő). Az elmúlt napon 31 274-gyel nőtt a mintavételek száma, a tesztek 20,37 százaléka bizonyult pozitívnak. A beadott oltások száma 77 513-mal gyarapodott.

Péntekre virradóra 6369 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 452 547 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 143 beteg, így az elhunytak száma 15 619 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 331 557 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 105 371 főre emelkedett.

6 867 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 677-en vannak lélegeztetőgépen.

A következő napokban is folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adnak be az időseknek.

Eddig összese 862.953 főt oltottak be, közülük 279 727 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról - írja a koronavirus.gov.hu.