Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

PDSZ: a vírus a gyermekekre is rátámadt, újabb lépésekre lenne szükség

Az új vírusvariánsok óriási tempóban terjednek a gyerekek között is, és aki megfertőződik, az nem marad tünetmentes. A Népszava szerint az országban spontán módon zárulnak be az iskolák, a kormány lamentál, mit is kéne tenni.

Komócsin Sándor , 2021. március 3. szerda, 08:02 Fotó: MTI Fotó / Soós Lajos

Van olyan Tisza menti általános iskola, ahol a 35 fős tanári karból 33-an igazoltan elkapták a koronavírust - mondta a Népszavának Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, miután hétfőn levélben fordultak a köznevelési államtitkársághoz, azt kérve, hogy az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt mihamarabb hozzanak döntést az iskolák ügyében. Szinte könyörögnek az iskolák bezárásáért Tudnak olyan debreceni iskoláról is, ahol 240 diákból mindössze 50 volt bent az elmúlt napokban, a többiek vagy betegek vagy karanténban voltak. Egy fővárosi intézményben pedig 748 tanulóból 573-an voltak otthon nemrég, többségük hatósági házi karanténban, egy részük viszont azért, mert szüleik nem engedték őket iskolába, félve a fertőzéstől. Különösen az északi és a déli határtelepüléseken lévő iskolákban nőttek - sok esetben megduplázódtak - az esetszámok. Az új koronavírus-variánsok gyorsan terjednek a gyerekek között és nem maradnak tünetmentesek. A PSZ két megoldást javasolt, az egyik, hogy a középiskolákhoz hasonlóan minden általános iskola térjen át digitális oktatásra, a szülőknek pedig biztosítsák a 100 százalékos táppénzt, hogy otthon tudjanak maradni a gyerekekkel. A másik, hogy csak a felső tagozatos diákoknak rendeljenek el tantermen kívüli munkarendet, az alsóbb évfolyamokon pedig vezessenek be "hibrid" (online és tantermi) oktatást. Az Emmi az atv.hu megkeresésére azzal próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy jelenleg feleannyi köznevelési intézményben van érvényben részleges vagy teljes tanügyi elrendelés, mint a második hullám tetőzésekor. Az óvodák sincsenek könnyebb helyzetben. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke, Fábián Katalin azt mondta a Népszavának, hogy kollégáitól egyre többször hallja, hogy a szülők, ha meg tudják tenni, inkább otthon tarják gyermekeiket. Szerinte az óvodavezetők és a fenntartó önkormányzatok rugalmasak ebben a kérdésben, de ő is azt tartaná helyesnek, ha egységes kormányzati döntés születne az ügyben - amit szerinte már rég meg kellett volna lépni.