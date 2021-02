A magyar kormány már harmadik hullámra készül

A kormány megtesz mindent, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma elkerülje Magyarországot, és ebben nagy segítséget jelent az európai uniós vakcina mellett az orosz és a kínai oltások beszerzése - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a köztévének az MTI szerint.

"Azt látjuk, hogy a harmadik hullám veszélye minket is fenyeget, ugyanakkor az eddigi nagyon következetes járványügyi intézkedéseknek köszönhetően eddig el tudtuk kerülni" - mondta Szentkirályi Alexandra, aki arról is beszélt, hogy mindent megtesznek azért, hogy ez a következőkben is így legyen.

Úgy véli, ebben nagy segítséget jelent, hogy elkezdődtek az oltások, és "Magyarország pedig nem csak a lassan csordogáló brüsszeli vakcinákra tud (...) számítani", hanem az oroszra és majd a kínaira is.

"Folyamatosan érkeznek a vakcinák, és úgy kalkulálnak, hogy már május végére 3,5 millió emberrel többet be tudnak majd beoltani Magyarországon, mint például a hasonló méretű Portugáliában" - mondta a kormányszóvivő. Azzal számolnak, hogy március elejére már egymillió védett ember lehet, aki vagy oltást kapott, vagy már átesett a fertőzésen. Április elejére ez a szám a kétmilliót is elérheti, vagy meg is haladhatja azt a kínai vakcinával.

A védettséget igazoló okmányról szólva Szentkirályi Alexandra azt mondta: a kormány nyitott egy összeurópai módszerre, de a vakcinák pluszbeszerzésének köszönhetően Magyarország jóval előrébb lesz, "mint az Európai Unió általában, vagy egyes tagállamai". Ezért jogos volt az az igény, hogy saját okmányt adjanak ki - magyarázta az okokat. Az, hogy az okmányhoz milyen jogosítványok társulnak majd, részben attól is függ, hogy az újraindítás kérdését körbejáró, jövő héten induló, online konzultáció milyen eredménnyel zárul.

Csütörtökre 1862 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 381875 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, a halálos áldozatok száma pedig 13 444-re emelkedett.