Ha ilyen ütemben nő a lélegeztettek száma, nem fogják tudni ellátni őket

Ha van is 50 intenzíves ágy egy intenzív osztályon, de csak 15 betegre elég a személyzet, akkor minden egyes további beteg, akit felveszünk a fennmaradó 35 ágyra, az már a 15 kezelt beteg esélyeit is rontja - jelentette ki Daróczy- Gaál Ágnes, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke az ATV Híradó megkeresésére. Elmondta azt is, hogy Magyarországon covid intenzíven nem nagyon fekszik 65 évnél idősebb beteg, ellenben megjelentek a 30 évesek is.

"Feltölthetjük mind az 50 ágyat betegekkel, ennek az lesz az eredménye, hogy 50 ágyon fog 50 beteg feküdni 2-3 százalékos túlélési eséllyel"- jelentette ki Daróczy-Gaál Ágnes orvos az egészségügy leterheltségére reagálva az ATV Híradójának. MOK-titkár: Nincs értelme nyakló nélkül bővíteni az intenzíves ágyakat, ha nem lesz hozzá szakápoló Amíg a 15 főre elegendő személyzetnél azt mondhatjuk, hogy 15 embernek adtunk 30 százalék túlélési esélyt, minden egyes további beteg felvételénél a meglévőktől elveszünk további 2-3 százalékot"- ismertette a súlyos számokat az orvos. A MOSZ alelnöke azt is elmondta, hogy minden intézményben zajlik már úgynevezett triázsolás, ami azt jelenti, hogy megpróbálják a lehető legjobb túlélési eséllyel rendelkező pácienseket kiválasztani az intenzív osztályos elhelyezésnél. Valamilyen szintű triázsolás békeidőben is folyik egyébként, de ennek a központi szintű és azonos kritériumok alapján működő triázsolásnak viszont most van itt az ideje- magyarázta az orvos. "Most vagyunk ennél a 900 fölötti létszámnál a teljesítőképességünknek centire a határán. A dolgozók átoltottsága azon nem fog javítani, hogy az oltatlan dolgozó ugyanúgy maximum 5 lélegeztetőgépen lévő emberre tud figyelni, mint az oltott dolgozó, tehát nem feltétlenül látom az összefüggést. Attól, hogy valakit beoltanak még nem válik szupermenné"- szögezte le a MOSZ alelnöke. Az orvos szerint ha ugyanilyen ütemben növekszik a kórházban kezeltek száma, hogy a két héttel ezelőttihez képest csaknem háromszorosára nőtt a gépen lévők száma, akkor itt 2-3 ezer olyan ember lesz, akinek lélegeztetőgép igénye lenne. Azt is elmondta, hogy nem fogják tudni ellátni őket.

