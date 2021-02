Milliárd feletti járványügyi bírságolás volt Magyarországon

Összesen 1,3 milliárd forintnyi bírságot róttak ki Magyarországon azokra, akik valamely járványügyi korlátozást megszegték, sőt két ember még börtönbe is került - tudta meg a 24.hu.

Az operatív törzs tájékoztatóin minden nap ismertetik, hogy a rendőrség és a hatóságok hány olyan esetben intézkedtek, amikor valaki megszegte a kijárási korlátozásokkal, vagy egyéb járványügyi védekezéssel összefüggő tilalmakat, szabályokat. Azt azonban eddig nem közölték, hogy mennyi bírság folyt be eddig ezek révén.

A kormányzati honlapon vezetett összesítés szerint eddig:

35 065-en szegték meg a kijárási tilalmat

5346-an a hatósági karantént,

23 782-en nem tartották be a maszkviselési szabályokat,

11 260-an megszegték az utazási korlátozásokat,

598 esetben intézkedtek az üzletek nyitvatartási szabályait megszegőkkel szemben,

és hogy 236-szor intézkedtek üzletekkel, vendéglátóhelyekkel szemben.

A 24.hu most észrevette, hogy a Bűnügyi Statisztikai Rendszerbe felkerült egy összesítés 2020-ra vonatkozóan a szabálysértésekről, valamint a bírságösszegekről is. Így derült ki, hogy ketten 10-10 napra börtönbe is kerültek a járványvédelmi szabályok megsértése miatt. Vélhetően az 50 ezres bírság helyett választották a napi 5000 forintnak megfelelő elzárást. De egy szabályszegőt 72 óra közmunkára ítéltek.

Helyszíni bírságot 26 685-en kaptak, aminek összértéke 710,9 millió forint, ami 26-27 ezer forintos átlagot jelet. A portál szerint eddig 130 millió forintot fizettek be a vétők.

Pénzbüntetést kapott 7219 szabályszegő, összesen 612 millió forint befizetésre büntetve őket, ami átlagosan 85 ezer forintos pénzbírságot jelent.

A fizetéssel nem siettek eddig, mert a bírságoknak csak a tíz százaléka csordogált be - írja a portál.