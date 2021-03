Kásler: nem kértük a járványt, de így alakult

Kásler Miklós, az Emmi minisztere úgy véli, nem lehet pénzben mérni azt, hogy lélegeztessünk egy embert vagy sem. A miniszter szerint a világjárvány a magyar egészségügy előnyeire és hiányosságaira is rámutatott. Nem kértük ezt a járványt, de így alakult - mondta a miniszter a Blikknek.

A második hullám csúcsán 674 beteg volt lélegeztetőgépen, miközben már a járvány előtt is 1600 készülék állt rendelkezésre. Mégis további 16 ezer gépet szereztek be 300 milliárd forint értékben. Nem érzi jogosnak a kritikákat? - kérdezte a Blikk Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjétől?

A 71. születésnapját hétfőn ünneplő miniszter válasza szerint itt a nyakunkon a harmadik hullám, gyorsan terjed a brit variáns, ami tudjuk, hogy legalább 70 százalékkal fertőzőképesebb, fiatalabb korosztályokat is elér, illetve a betegség lefolyása súlyosabb. Naponta két-háromszáz ember kerül most kórházba, ötszáz felett van és meredeken nő a lélegeztettek száma. Szerinte nem lehet pénzben mérni azt, hogy lélegeztessünk egy embert vagy sem.

Egy interjúban 2018-ban azt mondta, bízik benne, hogy a hálapénz négy éven belül eltűnhet. Most úgy tűnik, ebben jelentős előrelépés történt. Valóban eltűnhet a hálapénz, de a koronavírus nélkül is eljutottunk volna-e idáig? - szólt egy másik kérdés.

A világjárvány a magyar egészségügy előnyeire és hiányosságaira is kétségkívül rámutatott - felelte Kásler. Láttam a magyar egészségügy romlását szakmailag és etikailag is. A járvány az átlagember számára is rámutatott arra, miken kéne változtatni. A paraszolvencia is ide tartozik, de nagyon sok minden más is. Nem kértük ezt a járványt, de így alakult.