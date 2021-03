Koronavírus: meghalt 136 beteg, 4211 új esetet azonosítottak Magyarországon

Egy nap alatt közel 296 fővel nőtt a kórházban ápoltak száma, közben több mint négyezer új esetet regisztráltak Magyarországon.

Szerda reggelre 4211 új esetet azonosítottak Magyarországon, így a koronavírus-fertőzöttek száma közel 440 ezerre emelkedett - derül ki a koronavirus-gov.hu legújabb adataiból.

A koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségben (Covid-19) és szövődményeiben életét vesztette 136 beteg, így a járvány halálos áldozatainak száma 15 324-re nőtt. A gyógyultak száma 326 215 főre nőtt, de az aktív fertőzöttek száma is 98 361 főre emelkedett. 6367 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 622-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 758 037 fő a beoltottak száma, közülük 253 368 fő már a második oltását is megkapta. Továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések és szigorúbbak lettek az utazási szabályok. Annak érdekében, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást módosult az oltási stratégia. A következő egy hét oltási terve: folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adják be az időseknek. 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be SMS-ben most hétvégére, ők AstraZenecát kapnak.

