Továbbra is félnek a magyarok a friss számok szerint

A Nézőpont Intézet február elején készült felmérése szerint a magyarok többsége úgy véli, fenn kell tartani a járvány miatt eddig bevezetett korlátozásokat.

A magyarok 59 százaléka szerint megfelelőek a koronavírus-járvány miatt jelenleg érvényben lévő korlátozások, 11 százalékuk további szigorítást látna jónak, míg 22 százalékuk lazítana a szabályokon - idézte a Magyar Nemzet a Nézőpont Intézet február 2. és 4. között ezer fő telefonos megkérdezésével készült közvélemény-kutatását.

Tavaly ősszel még volt olyan időszak, amikor a negyven százalékot is meghaladta azok aránya, akik a korlátozások szigorítását akarták. Az oltások számának növekedésével, illetve a jobb idő beköszöntével várhatóan a nyitást pártolók aránya növekedni fog - állapítják meg a Nézőpont Intézet bölcs szakemberei.

A baloldali szavazótábor majdnem fele is a jelenlegi vagy szigorúbb intézkedések pártján van, 39 százalékuk ugyan nyitáspárti, de jelentős a körükben a további szigorításokat kívánók aránya is (18 százalék). A leginkább nyitáspárti demográfiai csoport a legfiatalabb korosztály, de a 18-29 évesek körében is kevesebben vannak ezen az állásponton (41 százalék), mint amennyien tartanák vagy növelnék a korlátozásokat (50 százalék). Budapesten a jelenlegi szabályozást a megkérdezett 56 százalék tartja megfelelőnek.