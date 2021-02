Koronavírus: 70 újabb halálos áldozata van a járványnak

Több mint 1700 új esetet regisztráltak egy nap alatt. Az aktív fertőzöttek száma 77 583 főre csökkent.

Vasárnap reggelre 1707 új esetet regisztráltak Magyarországon, így több mint 387 ezerre emelkedett a koronavírussal (SARS-CoV-2) fertőzöttek száma - derül ki a kormányzati járványportál tájékoztatójából.

Az elmúlt huszonnégy órában 70 - többségében idős - ember vesztette életét a vírus okozta betegségben (Covid-19), a halálos áldozatok száma 13 706-ra nőtt.

A gyógyultak száma 296 173 főre emelkedett az aktív fertőzötteké 994 fővel 77 583-ra csökkent. Vasárnap reggel 3755 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 312-en voltak lélegeztetőgépen.

A koronavirus.gov.hu ír arról is, hogy eddig 335 188 embert oltottak be, közülük 128 195-en már a második dózist is megkapták. A heti oltási terv alapján a háziorvosok többsége oltja a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcinával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával). Emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltani kezdték a bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkező idősebbeket (Szputnyik-vakcinával). A csütörtökön érkezett vakcinaszállítmányokkal jövő héten folytatódik az oltás. A járványportál szerint az adatok stagnálásra utalnak, ez pedig óvatosságot követel. Európa több országában már a harmadik hullám zajlik, a brit vírusmutáns gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. A kormány ezért fenntartja és március 1-ig meghosszabbította védelmi intézkedéseket.