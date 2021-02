Újabb helyről hozna vakcinát a kormány

Sajtóértesülés szerint nem csupán amerikai-német, amerikai, brit, orosz és török vakcinát importálna a kormány, hanem Indiában gyártott készítményt is.

A háziorvosok a hét első napjaiban még nem tudtak számos részletet arról, hogyan, mikor, miből és mennyi vakcinát kapnak a héten - írja a Népszava a napilap által megkérdezett háziorvosoktól kapott információ alapján.

Annak egyikük sem örült, hogy sokéle készítményt kell egyidejűleg használniuk. A Pfizer ampulláit például a felengedés után hígítani kell, a Modernáét nem, ez egy 10 adagot tartalmazó fiolában érkezik, hagyni kell szoba hőmérsékleten felengedni az ampullát, és abból kell felszívni 0,5 ml-nyi oltóanyagot.

Az AstraZeneca is hasonló csomagolású. Az egyiket lehet óvatosan mozgatni, rázni viszont sem és így tovább. Abban is különböznek, hogy kiknek adhatók be. Míg a Pfizerrrel és a Modernával nagyon kevés kivitéllel szinte bárki oltható 16-18 év felett, addig az AstraZenecát az idősebbeknek nem ajánlják. Müller Cecília tisztifőorvos szerint ez utóbbi vakcinát a 18 és 60 év közötti krónikus betegeknek kell beadni.

Az orosz után további vakcinák hazai felbukkanása is várható: hétfőn Szijjártó Péter külügyminiszter beszélt arról, hogy Törökország örömmel fogadná Magyarország tudományos együttműködését a a saját fejlesztésű, koronavírus elleni vakcinája tesztelésének harmadik, klinikai fázisában. A napilap információja szerint már egy indiai készítmény, a Covishield behozataláról is tárgyal a kormány. E szerről január közepén azt írta BBC, hogy az AstraZeneca vakcinájának licence alapján gyártják Indiában.