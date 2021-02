Kiderült, kik kaphatnak az AstraZeneca és kik a Szputnyik V vakcinából

A héten folytatódik az idősek oltása, de az AstraZeneca vakcinával elkezdik beoltani a 60 évesnél fiatalabb krónikus betegeket is. Egyebek mellett szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, magas vérnyomásos, daganatos, transzplantált betegek kapnak a vakcinából. A Szputnyikot krónikus betegeknek egyelőre nem adják be.

Új beutazási szabályok lépnek életbe Ausztria felé. Online regisztrációt kell kitölteni a beutazóknak, akik tíz napra karanténba kerülnek. Az ingázókra, a mezőgazdasági idénymunkásokra, valamint a sürgősségi egészségügyi ellátásban dolgozókra nem terjed ki az intézkedés.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára ismertette az oltási terv végrehajtását. A múlt héten elkezdték a legidősebbek oltását. Eddig 35 299 idős embert oltottak be, az oltásokat ma is folytatják. Minden háziorvos hat embert szervezhetett be az oltópontokra, ezer háziorvos kapott Moderna-vakcinát, amellyel beolthatta a körzetében az időseket.

Ez lesz a menetrend

A héten folytatódik az oltás. Vannak Pfizer-vakcinák, a hét második felében Morerna-vakcinák is érkeznek. Elegendő mennyiség azonban nem jut még, egy-két ampullányit kaphatnak a háziorvosok. A kórházi oltópontokon is folytatódik az oltás, ahol az orosz Szputnyik V-vel oltanak be 3 ezer idős embert. További 20 ezer adag orosz vakcina bevizsgálása folyik. A kórházakban most a krónikus betegségekben nem szenvedő időseket oltják be.

A szombaton érkezett AstraZeneca vakcinával a 60 év alatti krónikus betegségben szenvedők oltását is megkezdik. Az ezen a héten tervezett oltásokhoz a vakcinákat a hét közepéig szállítják ki a helyszínekre. AstraZeneca vakcinával első körben a szív- és érrendszeri, tüdő-, és vesebeteg, a magas vérnyomásban szenvedő, a daganatos és a transzplantált 60 év alattiakat oltják be.

Azt nem tudja biztosítani az állam, hogy az adott oltóponton válasszon a beteg a vakcinák között, de mindenki eldöntheti, hogy beoltatja-e magát, illetve azzal a vakcinával, ami éppen adott hajlandó-e beoltatni magát. Összesen most 5 ezer, a tömeges oltások idején 7 ezer oltópontot állítanak fel, ezek egyelőre elegendőek György István szerint, nincs szükség arra, hogy sportlétesítményeket vonjanak be erre a célra.

Megvizsgálták a Szputnyikot, krónikus betegeknek nem adják

"Újabb 1 160 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 377 655 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma" - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Elhunyt 65 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 155 főre emelkedett.

A fertőzéstől és a súlyos lefolyástól minden vakcina véd. A gyógyultak száma nő, már 281 839 fő, és ennél is több azok száma, akik kaptak már legalább egy védőoltást. Eddig 289 042 fő kapott oltást, közülük 107 592 fő már a második oltását is megkapta, ős a második oltás után 7-10 nappal már teljesen védettek. 3717 fő még mindig kórházi ápolásra szorul, közülük 295-en vannak lélegeztetőgépen.

Az AstraZeneca oltóanyaga vektorvakcina, két adagban kell beadni, de a kezelése könnyebb, mint a Pfizeré, nem kell mínusz 70 fokon tartani, elég 2-8 fok között tartani. Ezért könnyebb bárhol tartani, ilyen hőmérsékletű hűtőszekrény minden oltóhelyen elérhető. A két oltás között 4-12 hétnek kell eltelni, de az oltási munkacsoport úgy döntött, 4 hét után kapják meg az emberek a második oltást. 16-60 év közötti krónikus betegek kapják meg az oltást, a 60 év fölöttiek azért nem kapnak ilyen oltást, mert nem végezték el a klinikai vizsgálatokat elegendő számú idősebb emberen.

Az orosz Szputnyik V szintén vektorvekcina, és szintén két oltásból áll. Bevizsgálták, és valamennyi paraméter szempontjából megfelelőnek találták. A vakcina hatásos és biztonságos. Nincs benne olyan víruskomponens, amelyik szaporodna, ezt megvizsgálták. Szennyeződést sem találtak a Szputnyik V-ben. A krónikus betegeknél viszont óvatossággal kell beadni, ezt írta a gyártó, ezért a krónikus betegeknek nem ezt adják. Ha viszont a vizsgálatok szerint a krónikus betegeknél sincs káros hatása, ez változhat. A lakosság 3 százaléka oltott Magyarországon, az európai átlag 2,7 százalékos.

Újságírói kérdés volt arról, évente be kell-e majd oltani a lakosságot, vagy elmúlik a járvány. Müller Cecília közölte: erre még nem tudnak választ adni. Az AstraZenecát először az idősebbek kapják meg a krónikus betegek közül, de akinek fiatal korban sokféle krónikus betegsége van, előbbre kerülhet. A háziorvos dönt ebben a kérdésben.