Irreális az iskolák április 19-i nyitása - nyílt levélben tiltakozik a PDSZ

Az EMMI mai körlevele szerint a már regisztrált pedagógusok oltása a március 29-ével kezdődő héten indul. A második ütemben a március 29-én, hétfő éjfélig regisztrált munkavállalók oltására kerülne sor április 6-ával kezdődően. Mivel a a védettség a második oltás utáni 14.-28. napra tehető, az április 19-i iskolanyitás egyértelműen irreális - írja Orbán Viktornak címzett, nyílt levelében a PDSZ. A szakszervezet határozottan tiltakozik az ellen, hogy az intézményeket a munkavállalók megfelelő védelmének kialakulása előtt megnyissák.

"Felhívjuk figyelmét arra, hogy saját minisztériuma, az EMMI a mai napon körlevélben arról tájékoztatta az intézményeket, hogy a már regisztrált pedagógusok oltása a jövő (azaz a március 29-ével kezdődő) héten kezdődhet, míg a második ütemben a március 29-én, hétfő éjfélig regisztrált munkavállalók oltására kerülne sor április 6-ával kezdődően. A fentiek alapján-a PDSZ határozottan tiltakozik az ellen, hogy az intézmények megnyitására az előtt kerülhessen sor, hogy az oltást követően a megfelelő védelem kialakulna a munkavállalóknál. A megfelelő védelem kialakulása az ön kormánya hivatalos tájékoztatása szerint a második oltás utáni 14.-28. napra tehető - az ön által felvázolt menetrendben tehát az április 19-i határidő egyértelműen irreális" - írják Orbán Viktorhoz címzett, nyílt levelükben az érdekvédők.

A szakszervezet szerint a munkavállalók nem fogják felvenni a munkát, amennyiben arra a megfelelő védelem kialakulása előtt adnak utasítást. A szakszervezet azt kéri, tolják ki néhány nappal a március 29-i regisztrációs határidőt, másrészt tegyenek kommunikációs erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a munkavállalók arról értesülhessenek.

A március 29-i regisztrációs határidőről egyelőre semmilyen nyilvános kormányzati tájékoztatást nem adtak. Amennyiben a védekezést a kormányzat valóban fontosnak ítéli meg, ezekre a lépésekre szükség van - hangsúlyozzák a nyílt levélben.

A PDSZ arra is felhívja a miniszterelnök figyelmét, hogy az oktatásban-nevelésben dolgozók oltási hajlandósága lényegesen magasabb, 84 százalékos, mint az átlagos népességé és elsősorban a nyugati vakcinákkal kapcsolatban van bizalommal, a keletiekkel kapcsolatban határozottan bizalmatlan az oltási kedv felmérésének eredménye szerint.

Az egyéb megbízással munkát vállalókra is felhívják a figyelmet, kiemelve, hogy míg az EMMI levele külön is említi a hasonló helyzetben lévő hitoktatókat, nem említi a külsős cégek közvetítésével ott dolgozó takarítókat, megbízással tevékenykedő egyéb technikai, vagy akár pedagógiai munkatársakat sem. A PDSZ azt kéri, hogy az ő regisztrálásukra is külön hívják fel az intézmények figyelmét.

Kérjük, hogy a Miniszterelnök is járjon el korrekten, a kölcsönös együttműködés szellemében, és ne hozzon olyan döntést, amelynek kapcsán kialakult védelem nélkül kényszerülnének vissza az iskolákba az oktatásban-nevelésben közvetlenül résztvevők százezrei

- írják az érdekvédők.

Az oktatásnak hosszú távon továbbra is beoltatlan populációval kell majd együtt dolgozni, a gyermekek beoltása még messze van. Ne engedjük, hogy az intézmények ismét a járvány terjesztői legyenek - hangsúlyozzák.

Kiemelik, az oktatás működése össztársadalmi érdek. Az oktatásban-nevelésben dolgozók negyede esett át tünetes Covid19 megbetegedésen, ami az átlagnál jóval magasabb arány. Az elmúlt időszakban intézmények tömegei váltak működésképtelenné a rengeteg megbetegedés miatt.

Ha a Kormány és annak felelős miniszterelnöke nem csak szavak szintjén veszi komolyan, hogy az oktatás zavartalansága össztársadalmi érdek, illetve ha fontos számára az emberi élet, úgy anélkül teszi meg ezt a szükséges lépést, hogy ellentétet igyekezne kelteni a társadalom különböző csoportjai között ebben, az amúgy is nehéz, kihívásokkal teli helyzetben - zárul a PDSZ nyílt levele.