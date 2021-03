Vakcina: változott a magyarok véleménye az oltásról

Tavaly november vége óta lényegében háromszorosára nőtt az oltásra igent mondó magyarok aránya. Ugyanakkor többen lettek azok, akik elutasítják a vakcinát.

A KSH tavaly november vége óta rendszeresen méri a magyarok oltási hajlandóságát. A legfrissebb - február utolsó hetében végzett - felmérés szerint a megkérdezettek 42 százaléka oltatná be magát, szemben az első kutatásban során mért 15 százalékkal. Az emberek 24 százalékkal "talán"-nal válaszolt a kérdésre.



Bár az oltásra igénylők aránya jelentősen nőtt november végéhez képest, többen vannak azok is, akik nem kérnek a vakcinából. Három hónappal ezelőtt a válaszadók 21 százaléka utasította el az oltást, február végén viszont már a 27 százalékuk volt ezen a véleményen. Az új adatokból kiderült az is, hogy február végén a magyarok 7 százaléka volt bizonytalan, azaz ennyien nem tudtak dönteni a kérdésben.