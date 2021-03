Zacher Gábor: rémisztő, hogy komplett családok érkeznek

A hatvani kórház covid-osztályán a betegek egyharmada harmincas-negyvenes életerős fiatal, és egyre többen vannak. Egy 24 órás mentős műszak alatt szinte fél óránként jött egy riasztás "Covid-gyanú", vagy "igazolt Covid állapotromlás" miatt - mondta Zacher a lapnak, hozzátéve, hogy több mint harmincöt éves pályafutása alatt nem tapasztalt még olyat, mint most. Naponta három-négy vagy annál is több beteggel kell közölnie, hogy lélegeztetőgépre fogják kapcsolni, és lehet, soha többet nem ébred fel.

"Úgy kell embereknek elmagyarázni, hogy lélegeztetőgépre tesszük őket és lehet, hogy abba belehalnak, hogy néhány órával azelőtt még a viziten simán beszélgettünk" - mondta Zacher.

Szívfacsaró látvány, hogy ül az ágy szélén, lóg ki belőle az oxigéncső és harcol a légvételért, aztán lehet, hogy egy óra múlva már lélegeztetőgépre kell kerülnie. A túlélési esélyei pedig nem olyan nagyon-nagyon jók - tette hozzá Zacher, aki egy konkrét esetet is idézett. "Mielőtt valaki lélegeztetőgépre kerül, elaltatjuk. Én ilyenkor meg szoktam kérni, hogy számoljon. A beteg elkezdett számolni, "egy, kettő" és a három helyett egy kérdést tett fel: "ugye nem fogok meghalni?" Mellbe csapott ez a mondat, pedig én már öregfiú vagyok. Erre azt válaszolni, hogy nem, etikátlan lett volna, ezért azt mondtam, "biztos lehet benne, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy meggyógyuljon". Végül nagy mázlim volt, mert ő azon kevés beteg közé tartozik, akit le tudtunk venni a lélegeztetőgépről" - mondta.

A toxikológus az extrém munkaterhelés mellett a hozzátartozók kezelésének nehézségeiről is beszélt, elmondta, hogy milyen rettentően nehéz a halálesetet telefonon közölni, de most megint egyre többször kell.

Az interjúból kiderül az is, hogy noha korábban aggályai voltak a kínai Sinopharm vakcinájával szemben, ez megváltozott.

Hamut kell szórnom a fejemre, mert látom, hogy mit okoznak a vírus legújabb variánsai. Egy héttel ezelőtt még azt mondtam, hogy a kínaival én nem oltatnám be magam, de most már azt kell, mondjam, hogy azzal is! Oltani, oltani, oltás mindenekelőtt!