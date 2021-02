Virológus foglalta össze a vakcinák legfontosabb tudnivalóit

Az engedélyezett vakcinák hatékonysága 60-95 százalékos a tünetes megbetegedés kivédésében, az eddigi tapasztalatok szerint az összes teljes mértékben véd a súlyos/kórházi kezelést igénylő megbetegedés ellen - idézi az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) konferenciáján elhangzottakat saját Facebook-oldalán Kemenesi Gábor virológus. Konklúziója ennek nyomán az, hogy nagyon fontos bármely elérhető vakcina felvétele, ezzel csökkenthető a kórházi nyomás.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) konferenciáján hallgatóként résztvevő Kemenesi összefoglalója alapján a legfontosabb megállapítás, hogy az engedélyezett vakcinák hatékonysága: 60-95 százalékos, ez minden esetben a tünetes megbetegedés kivédését jelenti. Az eddigi tapasztalatok szerint az összes teljes mértékben véd a súlyos/kórházi kezelést igénylő megbetegedés ellen!

A klinikai vizsgálati fázisokba 10 ezer- 40 ezer embert vontak be, a valódi oltást kapott személyeket további két évig részletesen meg is figyelik. A vakcina használata után is komplex megfigyeléseket és elemzéseket végeznek.

Kemenesi összefoglalója szerint minden egyes vakcinánál alap elvárás, hogy a készítmény használata során jóval nagyobb túlsúlyban legyen annak előnye, mint az esetleges kockázat

Egyelőre nem tudni meddig nyújt védelmet, erre legkorábban a klinikai hármas fázis során beoltott emberek megfigyelése adhat információt. Egyelőre 6-7 hónap a leghosszabb időtartam amit láthatunk, nagyon jó értékeket mutatnak így ennél hosszabb védelem várható.

Azt továbbra sem tudni, hogy az oltottak a kialakult védelem ellenére is képesek-e tünetmentes vagy nagyon enyhe fertőzöttként terjesztőként működni. Így különösen fontos a vakcina után is a szabályok követése, hogy ne fertőzzünk másokat

Terhesség esetén a nem-klinikai vizsgálatok (tehát állatkísérletek) nem indikálnak káros hatásokat terhesség alatt. Minden esetben orvosi konzultáció dönt a vakcinálásról (megj: ez igaz egyéb esetekre is (immunszupresszió stb.))

Mit kell tudni az időseknek?

A Comirnaty esetében 75 év felettieket is vizsgáltak nem figyeltek meg eltérést az oltási reakciók tekintetében;

A Moderna esetében 18-94 éves korig vizsgálták, itt sem tapasztaltak oltási reakció eltérést;

Az AstraZeneca esetében a legtöbb vizsgálati alany 18-55 év közé esett, viszonylag kevés idősebb alannyal - a kialakult immunválasz idősekben is megfelelő volt és a biztonsági profil is megfelelő, ám most folyó vizsgálatok további adatait (nagyobb vizsgálati szám) megvárják

Etnikai csoportok közt nem volt különbség egyik technológiánál sem

Noha a Sputnik V tudományos tanácsadói megkereséssel éltek az EMA felé, engedélyezési dokumentumok egyelőre nem érkeztek, habár kifejezték szándékukat az eljárás megkezdéséhez (https://www.ema.europa.eu/.../clarification-sputnik-v...)

A virológus szerint látható, hogy komoly szakmai/utánkövetési és tudományos háttér van egy ilyen folyamat mögött, a biztonságosság folyamatos biztosítása érdekében. A betegség kockázatai messzemenően túlszárnyalják a vakcinák által jelentett esetleges mellékhatások hátrányait - hangsúlyozza Kemenesi Gábor.