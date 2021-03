Megérkezett az újabb Pfizer szállítmány, már 850 ezer adagot szállított Magyarországra a gyártó

Kedden, a megszokott heti szállításoknak megfelelően újabb, csaknem 115 ezer adag Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra. Ez már a tizenegyedik magyarországi szállítmány a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett, Comirnaty nevű oltóanyagból, ezzel meghaladja a 850 ezret a vállalat által Magyarországra szállított vakcina adagok mennyisége.

A Pfizer és a BioNTech által fejlesztett Comirnaty az első feltételes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező Covid-19 elleni oltóanyag volt az Európai Unióban, amelyet a 16 éves vagy annál idősebb populáció aktív immunizálására, a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőzés megelőzésére használhatnak az országok.

Az első szállítmány 2020. december 26-án érkezett az országba, ezt követően minden héten újabb vakcina adagok érkeztek, hogy segítsék a koronavírus elleni küzdelmet. A március 2-i szállítással érkezett újabb adagokkal együtt a Magyarországra szállított vakcina adagok mennyisége meghaladta a nyolcszázötven ezret, ez több mint 430 ezer ember beoltására elegendő - közölte a gyártó.

A Pfizer/BioNTech fejlesztette vakcinával kapcsolatos legújabb hírt Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján közölte: eszerint a vakcina a 80 felettiek körében 83 százalékkal csökkentette a halálozások számát az első adag beadását követően.

A legjobb átoltottsággal rendelkező Izraelben, ahol a lakosság zömét Pfizer-vakcinával oltották be, január második felétől jelentősen csökken az új fertőzések és a halálozások száma.

Az oltások felgyorsítása érdekében március 1-től Magyarországon módosult a beadási rend, a Pfizer-vakcina második adagját a 21. nap helyett a 35. napon adják be, ami miatt Karikó Katalin biokémikus, a Pfizer-Biontech vakcina egyik kifejlesztője szerint nem kell aggódni. Három hét helyett ugyanis 35 nap is megfelel az oltóanyagból a második dózis beadási idejének.

Karikó szerint a tárolási hőmérséklet miatt sincs ok aggodalomra. Míg a vakcinákat korábban mínusz 70 fokon tárolták, nem is tesztelték mínusz 20 fokra, ezért nem is javasolták azt, hogy lehet alacsonyabb fokon tárolni, mert mint azt hozzátette, bizonyíték kellett volna erre. Múlt héten az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) azt közölte, hogy a vakcina normál hűtési körülmények között is tárolható.