Bár már nem vagyunk utolsók, de továbbra is siralmasan állunk a vakcinák beadásával

Magyarország a 30 EGT tagállam közül a 26. helyen áll a rendelkezésre álló vakcinák 65 százalékának felhasználásával. Ez mintegy 700 ezer adag vakcinát jelent az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ma közzétett adatai szerint, ami múlt hét végéig a hűtőkben várakozott ahelyett, hogy a sorban állók vállába került volna. Mindeközben európai összevetésben az átoltottsággal a 2. helyre, a globális halálozási listán pedig a 6. helyre kerültünk. A járvány közben rohamosan gyorsul, ugrásszerűen nő a kórházba és a lélegeztetőgépre kerülők száma.

A múlt hét végéig hazánkba szállított oltóanyagokból minden negyedik felnőtt magyarra jutna egy adag, 100 felnőttre ugyanis 25 vakcina jut az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ma közzétett adatai szerint. Az adatbázisba a magyar kormány elméletileg kedden töltötte fel a múlt heti adatokat, az e hetit pénteken fogja.

Az adatok szerint eddig Magyarországra érkezett 2 015 500 adag vakcinából 1 316 935 adagot, a rendelkezésre álló készlet 65,3 százalékát használták fel múlt hét végéig, ami már valamivel jobb, mint a Politico tegnapi cikkében közölt utolsó hely (ami február 28-i adatközlésen alapult), de az Európai Gazdasági Térség (EGT) 30 tagállama között így is csak a 26. pozícióra futja belőle.

Arról nem is beszélve, hogy ez a be nem adott 35 százalék csaknem 700 ezer adag vakcinát tesz ki, ami még a kötelező 2. körös oltásokat számba véve is további százezres, potenciálisan beoltható tömeget jelent. A fel nem használt vakcinák mennyiségének jelentőségét a meredeken romló járványügyi adatok, a világszinten élvonalbeli magyarországi halálozási számok, valamint annak a kormányzati üzenetnek a tükrében érdemes értékelni, mely szerint az oltási terv végrehajtásának, a minél több ember minél gyorsabb immunizálásának csak a rendelkezésre álló vakcina mennyisége szab határt.

Az egymillió lakosra jutó covidos halálozás globális listáján Magyarország a worldometers.info 2 nappal ezelőtti adatai szerint az előkelő 6. helyen áll, ha a listavezető törpeállamokat, Gibraltár és San Marinó adataitól eltekintünk, már a 4.-ek vagyunk a halálozási listán Csehország, Belgium és Szlovénia után, megelőzve Olaszországot és az USA-t is.

Magyarországon eddig beadott és beadásra váró vakcinák fajtánként 03.08-án és 03.10-én Vakcina beadott 03.08. beadásra vár beadott 03.10. beadásra vár AstraZenecA 83556 160744 101178 248722 Sinopharam 158062 391938 360992 189008 Moderna 22912 57488 58702 21698 Pfizer 665873 108667 773141 116059 Szputnyik V 19582 26418 22922

Forrás: European Centre for Disease Prevention and Control

Az ECDC március 10-i adatai szerint a magyar felnőtt lakosság első adaggal való átoltottsága 12,4 százalékos, ami az EGT 30 országát figyelembe véve kiemelkedően jó, Málta (14,9 százalékos átoltottság) után a 2. helyen állunk vele.

Az oltási program felgyorsítására a rohamosan gyorsuló járvány, a meredeken romló adatok miatt óriási szükség van. Az Európa szerte romló mutatókra reagálva az Európai Bizottság megállapodást kötött a BioNTech-Pfizer vállalattal arról, hogy a következő két hétben további négymillió adag Covid-19-oltóanyagot bocsátanak a tagállamok rendelkezésére a koronavírus-gócpontokban kialakult helyzet leküzdésére. Ezeket a vakcinákat még márciusban leszállítják a már lekötött oltóanyag-mennyiségek mellett. A brüsszeli testület a gócpontok között egyebek mellett az ausztriai Tirolt, a franciaországi Nizzát és Moselle-t, az olaszországi Bolzanót, valamint Bajorország és Szászország egyes részeit említi, s noha Magyarország nem szerepel a listán, de a Bizottság közleményében megjegyzi, hogy számos más tagállamban is megugrott a fertőzések és a kórházi kezelésre szorulók száma.

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője úgy értesült, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) holnap ideiglenes engedélyt fog kiadni a Johnson&Johnson egydózisú vakcinájára. Az amerikai gyártó 55 millió adag leszállítását vállalta a következő három hónapra, amiből Magyarországnak 1,2 millió ember beoltására elegendő oltóanyag jár.

A rendelkezésre álló vakcinák felhasználása az EGT államokban 03.10. Ország százalék Ausztria 76,6 Belgium 66,3 Bulgária 79,6 Horvátország 75,2 Ciprus 82,6 Csehország 78,6 Dánia 97,1 Észtország 84,8 Finnország 77,2 Franciaország 73,2 Németország 74 Görögország 89,9 Magyarország 65,3 Izland 80,8 Írország 75 Olaszország 84,8 Lettország 81,3 Lichteinstein 56,4 Litvánia 100 Luxemburg 55,4 Málta n.a. Hollandia 62,8 Norvégia 81,4 Lengyelország 77,1 Portugália 87,1 Románia 77,6 Szlovákia 63,7 Szlovénia 74,5 Spanyolország 86,4 Svédország 73,3