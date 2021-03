Müller Cecília: nagyon aggasztóak a számok, csökkenésre a közeljövőben nem számíthatunk

A most szerdától szerdáig terjedő oltási héten mintegy 500 ezer ember beoltására lesz lehetőség. A cél, hogy a 80 fölötti korosztályban minden regisztrált mielőbb védetté váljon. A járvány áldozatainak többsége még mindig idős, krónikus beteg, de vannak közöttük fiatalok is. A járványügyi adatok nagyon aggasztóak, az év 9. hetében 35802 új pozitív személyt azonosítottak, az átlagéletkoruk 44,5 év - hangzott el többek között az operatív törzs mai tájékoztatóján.

Ezen a héten is a lehető leggyorsabb ütemben, az oltási tervnek megfelelően folynak az oltások. A március 1-től bevezetett új oltási rend eredményeként ebben a hónapban, másfél hét alatt közel félmillió embert beoltottunk - kezdte a mai tájékoztatót György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője.

A háziorvosokat megkérték, hogy a következő napokban a náluk lévő listákról a legidősebbeket részesítsék előnyben, mert még mindig vannak olyan 80 éven felüli regisztráltak, akik nem kaptak értesítést. Szeretnénk ezen héten befejezni ennek a csoportnak az oltását - tette hozzá. Ehhez minden eddiginél több vakcinát használhatnak a háziorvosok. A körzetekben több mint 100 ezer AstraZenecával olthatnak, praxisonként átlagosan 20-21 főt, a kórházi oltópontokon, ahova átlagosan 24 páciens küldhetnek, Pfizer és Szputnyik-vakcina áll a legidősebbek rendelkezésére.

A rendelőkben ezen a héten is zajlik a Modernával és a Sinopharm - vakcinával az oltás.

Ma megkezdődött a kórházi oltópontokon azok oltása az AstraZenecával, akik a múlt héten sms-t kaptak, de mégsem jutottak vakcinához - sorolta az e heti oltási terv részleteit György István.

A lakossági oltások egyértelmű prioritása mellett megkezdtük a védekezésben résztvevők - rendőrök, katasztrófavédők, határőrök - oltását is. A katonákat a honvédség saját oltópontjain és oltóbuszain oltja, a többiek a kórházi oltóponton kapják meg a védőoltást - tette hozzá az államtitkár.

Csütörtöki statsztika 8312 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 489 172 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 172 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 497 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 344 267 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 128 408 főre emelkedett. 8329 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 911-en vannak lélegeztetőgépen.

Ma egy éve nyilvánította a WHO világjárvánnyá a koronavírus-járványt, ma pedig a harmadik hullám számai csúcsokat döntögetnek - jelentette ki Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Olyan magasak a 3. hullám felszálló szakaszában a számok, mint soha korábban - hangsúlyozta.

A 3. hullám február 18-i bejelentése óta duplájára nőtt a kórházi betegek, háromszorosára a lélegeztetett betegek száma.

A rendkívüli tempójú növekedést minden igyekezetünkkel meg kell állítani, mindent meg kell tenni a fertőződés elkerülése és a védettség érdekében - figyelmeztetett a tisztifőorvos, hozzátéve, hogy újra megszólítja az eddig nem regisztrált időseket.

Az elhunytakkal kapcsolatban kiemelte, ugyan még mindig jellemzően idősebbek és valamilyen betegséggel küzdenek, de erőteljesen hozzá kell tennünk, hogy fiatalok is vannak közöttük - fogalmazott Müller Cecília.

A vakcinákról szólva elmondta, ma 55 ezer 200 adag AstraZeneca érkezett, de arról értesültek, hogy a következő heti szállításokban a vártnál kevesebb lesz az oltóanyag.

Zajlik a ma érkezett 450 ezer adag Sinopharam betárolása, reméljük hogy gyorsan fel tudjuk szabadítani az adatok rögzítése után - mondta Müller Cecília.

Kitért arra is, hogy a vakcinákon túl új terápiás lehetőségek is a betegek rendelkezésére állnak, ezért rendkívül fontos, hogy ha valaki a covid bármilyen tünetét érzékeli, rögtön forduljon orvoshoz. A brit mutáns ugyanis hasonló tünetek mellett nagyon gyors rosszabbodást okozhat. Háziorvosnál és járóbeteg-szakrendelésen is elérhető gyógyszer a favipiravir, ami idejekorán adva hatásos lehet. A kórházakban pedig infúziós terápiaként elérhető a plazmaterápiához hasonló gyógyszer, akár ambuláns kezelés formájában.

Müller Cecília nagyon aggasztónak nevezte az adatokat. A 9. heti számokról elmondta: 35802 új pozitív személyt azonosítottak, átlagéletkoruk 44,5 év, 55 százalék nő.

Az összes beteg közül a 40-49 évesek aránya 23 százalék, az 50-59 éveseké 17 százalék, a 30-39 éves korosztályba tartozik 15 százalék, a 20-29 éves és a 65 pluszos korcsoportba tartozik az összes új fertőzött 12-12 százaléka.

Az országban a települések 98 százaléka, 3100 település érintett.

A fővárosi 7012 új eset az összes eset 20 százaléka. Pest megye részesedése 16 százalék, ez 5566 eset, Győr-Moson-Sopron megye részesedése 2441 fertőzöttel 7 százalék. A megyék közül Zalában azonosították a legkevesebb új fertőzöttet, 358 főt a 9 héten, ami az összes fertőzött 1 százaléka.

A szennyvizekben is nő a koronavírus örökítőanyagának mennyisége, ami azt üzeni, hogy csökkenésre egyelőre nem számíthatunk, ezért rendkívül fontos hogy betartsuk a higiénés szabályokat - kérte a tisztifőorvos.

Eddig 3,2 millió ember regisztrált oltásra, közülük a legnagyobb kockázatot viselő idősek száma 1,6 millió - mondta a tisztifőorvos, a még nem beoltottak türelmét kérve.