Teljes mozgósításra van szükség a vírus elleni háborúban

Az orvostanhallgatóktól a nyugdíjas szakdolgozókon át az orvosi jogviszony változtatásával elüldözött ápolókig és orvosokig mindenkit mozgósítani kellene a járvány elleni harcra.

A covidos osztályokra már jelenleg is igen nehezen lehet kellő létszámot biztosítani. Rengeteg napi szervezés kell ahhoz, hogy az főnővérek, ápolási igazgatók biztosítani tudják." - mondta a Népszavának Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke. A hétvégén 7445 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 778-an voltak lélegeztetőgépen, miközben pénteken 6867 ilyen beteget ápoltak és 677-en szorultak gépi lélegeztetésre.

Tartalékot az orvosi egyetemeken tanuló hallgatók jelentenek. Őket önkéntes alapon bevonták szűrésekbe és oltópontokon való közreműködésre. Most az osztályos körülmények közötti tömeges bevonás lehetősége lehet egy megoldás. Őket elsősorban azokra az ellátási helyekre lehetne bevonni, ahonnan szakképzett, tapasztalattal bíró ápolókat tudnak átirányítani a frontvonalba.

A napilap értesülései szerint a hét végén már több orvostanhallgatót értesítettek is. A kormány bejelentette: rezidensek átirányításával is segítik a kórházi betegek ellátását. Balogh Zoltán szerint számolni kellene a már beoltott, korábban az életkora miatt elküldött, nyugdíjas szakdolgozókkal is, persze megfelelő ellentételezéssel, önkéntes alapon. Emellett - tette hozzá - a kormány léphetne, hogy a szolgálati jogviszony miatt most távozott kollégákat visszacsábítsa.

Ami az oltást illeti Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos elmondta, hogy pénteken több mint 111 ezer, szombaton 35 ezer embert oltottak a meghirdetett "tömeges" oltási kampánytól függetlenül. Ez azonban szerinte nem különösebben nagy siker. Ha egy nap rendes ütemben, ötezer háziorvos beolt húsz embert, az is napi 100 ezer oltást jelent.