Müller Cecília: egy 16 éves beteg a járvány legfiatalabb áldozata

Nem kevesebb mint 529 ezer oltás beadását tervezi a kormány a következő oltási héten, azaz szerdától szerdáig. A járvány következtében mára elhunytak között egy 16 éves beteg is volt, ő a járvány legfiatalabb áldozata - hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján.

Nem kevesebb mint 529 ezer oltás beadását tervezi a kormány a következő oltási héten, azaz szerdától szerdáig - közölte György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs mai tájékoztatóján. A heti terv szerint 395 ezer regisztrált idős kaphat védőoltást jövő hét szerdáig.

A meredeken felfutó számok miatt versenyt futunk az idővel, a cél az, hogy húsvét környékére minden regisztrált megkapja az első adag vakcinát, ezért módosult az oltási terv, a 2. adagot a Pfizernél a 35 napon, az AstraZenecánál a 12. héten adják be - fogalmazott György István.

Beadásra vár 250 ezer adag kínai vakcina, 30 ezer adag Moderna vakcina, mindkettővel a háziorvosok oltanak. A 115 ezer Pfizer-vakcinát kórházi oltópontokra szállítják. AstraZenecát kaphat 74 ezer 60 év alatti krónikus beteg a kórházi oltópontokon, őket sms-ben fogják értesíteni.

A heti terv szerint második oltását kapja 49 180 fő, az első körös védettséget 479 800 ezer fő szerezheti meg, ez mintegy 529 ezer oltást jelent egy hét alatt, ennyit még egyszer sem adtak be Magyarországon ennyi idő alatt - hangsúlyozta az államtitkár



Óriási tempóban halad előre a járvány, a fertőzések száma napról napra növekszik - kezdte a mai tájékoztatóját Müller Cecília, országos tisztifőorvos. A napi járványügyi adatokat ismertetve kiemelte, az elhunytak jellemzően valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedtek, de most már olyan rapid lefolyást is tapasztalni, ami szinte óráról órára fejődik ki, gyorsan ölt súlyos formát és igényel kórházi kezelést. Egy 16 éves fiatal is meghalt, ő most már a járvány legfiatalabb áldozata, aki súlyos alapbetegséggel küzdött.

Keddi statisztika 2764 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdet óta összesen 435 689 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 130 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 188 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 324 202 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 96 299 főre emelkedett. 6071 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 581-en vannak lélegeztetőgépen.

Ma megérkezett 114660 adag Pfizer-vakcina, ami közvetlenül a kórházi oltópontokra kerül. A Szputynik úton van, várjuk a 100 ezer 2. komponensű és a 180 ezer első komponensű oltóanyagot. Mindegyik hatásos és eredményes olyan szempontból, hogy megelőzi a súlyos szövődményeket és a kórházi kezelést - fogalmazott a tisztifőorvos, kiemelve, hogy ebben a dinamikusan felfutó 3. hullámban ez a legelső szempont, hiszen nemcsak az estszámok, hanem súlyos esetek száma is nő.

A 6000 fölötti kórházi betegszám és az 581 lélegeztetett szerinte legyen elég intő jel ahhoz, hogy ha meghívást kapunk az oltásra, ne hezitáljunk - mondta Müller.

A tisztifőorvos szerint a Magyarországon jelen lévő brit mutáns okozza főként a rendkívüli felfutást, dél-afrikai mutánsból már 5-öt találtak a mintákban.

Az új tapasztalatokról elmondta, az AstraZeneca első dózisának beadása után már 14 nappal jelentős, mérhető mennyiségű az ellenanyag a szervezetben, ami fokozatosan emelkedik és 35. nap után 73 százalék a hatékonyság. A 80 év feletti korosztályban a beadást követő 4. héten 80 százalék feletti hatékonyságot mértek a súlyos, kórházi ápolást igénylő megbetegedés megelőzésében.

A Pfizer-vakcina a 80 felettiek körében 83 százalékkal csökkentette a halálozások számát az első adag beadását követően.

Az egyadagos Janssen-vakcina az USA-ban 86 százalékos, Dél-Afrikában 82 százalékos védelmet nyújtott a súlyos kimenetel ellen.

Az amerikai gyógyszerügynökség szerint 74 százalékban megelőzte a tünetmentes esetek kialakulását is, ami a tisztifőorvos szerint rendkívül reményt keltő, és szavai szerint türelmetlenül várjuk, hogy Európában, Magyarországon is felhasználható legyen.

A lakosság felét beoltó, főként Pfizer-vakcinát használó Izraelben január második felétől jelentősen csökken az új fertőzések és a halálozások száma.

Újdonság, hogy egyre gyorsabban követi a fertőzések számának felfutását a halálozásoké, most már szinte párhuzamosan alakulnak az adatok - fejtegette a tisztifőorvos.

Az Egyesült Arab Emirátusok, ahol mintegy 6 millió ember kapta meg a Sinopharm-vakcina első adagját, hogy a fővárosban a beoltottak közül senki sem került intenzív osztályra és nem halt meg.

Kérdésekre válaszolva elmondta még:

Aki levélben regisztrált, de nem kapott értesítést, várjon türelemmel, sorra fog kerülni.

Még mindig nincs elég adat ahhoz, hogy ki lehessen jelenteni, az oltottak terjesztik-e a fertőzést, vagy nem.

Most már van annyi vakcina, hogy a szétosztásnál figyelembe veszik a praxis méretét, a regisztrált idősek és krónikus betegek számát. és arányosan osztják az oltóanyagot, hogy ne fordulhasson elő lemaradás.