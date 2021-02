Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Koronavírus: az operatív törzsön elmondták, hogyan lehet vakcinát választani

A héten Szputnyikból 50 ezer, Pfizerből 51480, Sinopharmból 275 ezer fő beoltására elegendő mennyiségű vakcina érkezik az országba. Ezek mellett folytatódnak az oltások a Moderna és az AstraZeneca vakcináival is. Eddig a lakosság 4,7 százalékát oltották be - hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján. Az oltópontokon nem lehet választani, a választás lehetősége az oltás önkéntességében és abban áll, hogy valaki elfogadja-e a számára kijelölt helyen és időpontban felkínált oltóanyagot, vagy nem. Aki nem fogadja el, nem esik ki rendszerből, továbbra is az oltandók listáján marad.

Eddig 336 297 főt oltottak be, 129 339 fő már a második adagot is megkapta, ami azt jelenti, hogy a lakosság 4,7 százaléka kapott már oltást. A heti oltási tervet mind az adott héten érkező vakcinákhoz igazítják - mondta az operatív törzs mai tájékoztatóján György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője. Orbán Viktor: áprilisra kétmillió embert be lehet oltani A szállításokból rendelkezésre álló mennyiség és a szállítások ütemezése azt nem teszi lehetővé, hogy az oltóhelyeken többféle vakcinából lehessen választani, erre egyetlen uniós tagállamban sincs lehetőség - hangsúlyozta az államtitkár. Kifejtette, a választás szabadsága kétszeresen is biztosított: egyrészt az oltás önkéntes, másrészt aki él a lehetőséggel, eldöntheti hogy az oltási ütemezésben a számára az adott helyen felajánlott vakcinát elfogadja -e vagy sem. Már az értesítésekor mindenki megtudja, hogy a számára kijelölt helyen és időpontban milyen vakcinát kaphat. Aki ezt nem fogadja el, az mindaddig a listán marad, amíg olyan oltóhelyre nem hívják, ahol az általa elfogadott vakcinával oltanak. Mindenki, aki regisztrált, sorra fog kerülni. Jó hír, hogy egyre több oltóanyag érkezik, de a háziorvosok még mindig csak heti 1-2 ampullányi, 10-13 ember oltására elegendő vakcinát kaphatnak - mondta György István. A negyedik körnél tartunk Az oltási terv negyedik körénél tartunk, múlt csütörtökön elkezdődött a 60 évnél fiatalabb, krónikus betegek oltása. Álhír, hogy a 60-70 év közöttiek kimaradnak, csupán arról van szól,hogy a legidősebb oltása mellett az AstraZeneca érkezése miatt meg kellett nyitni egy másik korosztályt is. Annak az alkalmazási útmutatójában ugyanis a 18-60 éves korosztály szerepel célcsoportként - hangsúlyozta az államtitkár. A múlt héten ebből 2 ezer háziorvos kapott 1-1 ampullát, amiből 10-10 embert tudnak beoltani. Ezen a héten Pfizerrel és Szputnyikkal folytatódik a legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon, ahova a háziorvosok 8-8 főt szervezhetnek. A keddi Pfizer-szállítmányból 40 ezer adag jut erre a célra, a maradék több mint 11 ezer adaggal a valamilyen ok miatt eddig kimaradt egészségügyi dolgozókat oltják be. A kórházi oltópontokra 20 ezer adag Szputnyik-vakcinát küldenek, ezúttal a megyei kórházak is ellátják. A háziorvosok erre a vakcinára 4-4 főt szervezhetnek a 60 év feletti, bizonyos krónikus betegséggel nem rendelkező regisztrált pácienseikből. Emellett folytatják a 60 alatti, krónikus betegeik oltását az AstraZeneca vakcinával. Dönthet a háziorvos, kit olt előbb A vakcinák e heti elosztásánál arra törekszünk, hogy elsősorban azok a háziorvosok kapjanak, akik a múlt héten kimaradtak. Az AstraZeneca oltásnál a háziorvosok erős szabadságot kapnak arra nézve, hogy kortól függetlenül kinek az immunizálását látják sürgetőbbnek - mondta György István. Az idősotthonokban is folytatódik az oltás a Moderna-vakcinával és a Pfizerrel is. Számításai szerint az előttünk álló héten 60 ezer idős ember oltására kerülhet sor kórházi oltóponton, közel 23 ezer 60 alatti páciensére a házorvosoknál, illetve több mint 5 ezer idősotthonban lakó és dolgozó kaphat Moderna-vakcinát. További mintegy 70 ezer idős kaphatja meg a második körös oltását a bentlakásos intézményekben. Ezzel a héten az eddigi legtöbb oltásra kerülhet sor. A héten érkező Sinopharm vakcinaszállítmányt csak akkor kezdik el felhasználni, ha az NNK elvégezte a szükséges vizsgálatokat. Az oltási programba összesen 102 kórházat, 120 szakrendelőt és 5004 háziorvosi rendelőt vontak be. A mutáció miatt romlanak az adatok Európa-szerte romlanak a járványügyi adatok, így Magyarországon is annak vagyunk tanúi, hogy két hónapos folyamatos csökkenés után az elmúlt két hétben nőtt a fertőzöttek és a halottak száma. Valószínű, hogy a koronavírus nagyfokú mutációs képességnek köszönhetően többféle mutáció is elindult a világban - kezdte mai tájékoztatóját Müller Cecília, országos tisztifőorvos. A legtöbbet emlegetett brit mutáció jelenlétét Magyarországon 69 esetben azonosították, 35 további vizsgálat is folyamatban van, amelynek az eredménye holnapra várható. A mutáció megváltoztatja a vírus tulajdonságait, aminek a fertőzőképesség és a vakcinák hatásossága miatt van jelentősége - tette hozzá. Magyarországon már 5 vakcinát engedélyezett a gyógyszerhatóság - Pfizer, Moderna, Szputnyik, AstraZeneca, Sinopharm. A héten Szputnyikból 50 ezer, Pfizerből 51480, Sinopharmból 275 ezer fő beoltására elegendő mennyiségű vakcina érkezik, ezek szétosztása óriási logisztikai feladat. Az a cél, hogy amint a vakcinák rendelkezésre állnak, eloltásra kerüljenek és minél több állampolgár kerüljön védett státuszba - fogalmazott Müller Cecília. Az oltási terv szerint a legesendőbbeket védik meg első körben, majd fokozatosan mindenkit. A vakcinák különbözőségéből adódik, hogy különböző csoportokat kezdenek el oltani, ez pontosan megfelel az oltási tervnek - hangsúlyozta. Azt a csoportot tudjuk megszólítani, amire az alkalmazási előírat szerint az adott vakcina alkalmas - mondta a tisztifőorvos. Hétfői statisztika 1337 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 388 799 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 46 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 752 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 298 008 fő, az aktív fertőzöttek száma 77 039 főre csökkent. 3883 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 314-en vannak lélegeztetőgépen. A várhatóan holnap érkező kínai vakcináról elmondta, az előállítása hasonló ahhoz, amit itthon is fejlesztenek. Ez régi, bevált, ismert technológia, ami tartalmazza a teljes vírust elölt, inaktivált formában, ami betegséget nem tud okozni,de kiváltja a teljes immunreakciót. Érkezése után az NNK laborban azonnal megkezdődik a felszabadító vizsgálat, amit minden gyártási tétel esetében elvégeznek. Müller kiemelte, bízik benne hogy minél előbb rendelkezésre tudják bocsátani, ami azért is nagy jelentőségű, mert ennek a kezelés sokkal egyszerűbb - 2-8 fokon tárolható - mint a Pfizer, vagy a Szputnyik tárolása. A háziorvosok az influenzaoltáshoz hasonlóan tudják felhasználni. Az információk szerint tűvel ellátott, egy adagos fecskendőbe töltött kiszerelésben érkezik, ezért az oltás beadása is egyszerű. Minden vakcina jó, ami segít megelőzni a betegséget illetve annak súlyos, szövődményes formáját, vagy a halálos kimenetelt - erősítette met a tisztifőorvos. Kizárólag akkor kell gondolkodni, hogy mely vakcinát válasszon valaki, ha orvosi indikáció, betegség , egészségi állapot, esetleg különös méltánylást érdemlő ok miatt erre szükség van. Ezt az igényt az oltóorvos jelzi és meg fogjuk oldani - tette hozzá Müller Cecília. Arra kért mindenkit, hogy figyelje a vakcinainfo.gov.hu oldalt, ahol minden új információ megtalálható, emellett a háziorvoshoz, az oltási munkacsoporthoz, az oltási bizottsághoz lehet fordulni kérdésekkel.