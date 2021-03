Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Müller Cecília: nehéz hetek várnak ránk, további járványügyi intézkedésekre is szükség lehet

Soha nem kellett ennél komolyabban venni a járványt, mint most. Ha így emelkednek a számok, további járványügyi intézkedések bevezetésére is szükség lehet. Budapesten, Békéscsabán, Szekszárdon, Kecskeméten és Pécsen különösen erősen nőtt a szennyvizekben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, de a többi városban is emelkedést regisztráltak - mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján. A heti oltási tervet és a héten érkező szállítmányokat ezúttal nem részletezte.

Világszerte tombol a járvány, Magyarországon is az elmúlt napokban folyamatosan emelkedő számoknak vagyunk tanúi. Nagyon nehéz hetek várnak ránk, számos országban az egészségügy a teljesítőképességének határaira érkezett, szinte nincsenek szabad ágyak. Soha komolyabban nem kellett venni a járvány, mint jelenleg - fogalmazott Müller Cecília. Van olyan falu, ahol minden regisztráltat beoltottak már Péntek óta jelentősen megemelkedtek a járványügyi adatok, a hétvégén 652 fővel nőtt a kórházi betegek, 86-tal a lélegeztetőgépen lévők száma száma. Nagyon intenzív, exponenciális növekedést mutatnak az adatok, félő hogy ez az ellátórendszert nagyon megterheli. Rendkívül fontos, hogy a következő hetekben még nagyobb fegyelemmel tartsuk be az előírt higiénés szabályokat - hangsúlyozta. Hétfői statisztika 4 326 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 432 925 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 058 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 322 956 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 94 911 főre emelkedett. 5 679 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 537-en vannak lélegeztetőgépen Az elmúlt héten intenzíven nőtt a védőoltások beadása is. Magyarországon jelenleg 5-féle vakcina áll rendelkezésre és folyamatosan próbáljuk biztosítani minden irányból a megfelelő, hatékony és biztonságos oltóanyagokat - mondta Müller Cecília. Ma hajnalban 280 ezer Szputnyik V vakcina indult el Budapest felé, ebből 100 ezer adagot tesz ki a 2. oltás. Pfizer-vakcinából 6,5 millió helyett már 10,870 millió adagot kötöttünk le. Eddig 685 247 fő kapta meg az első adag védőoltást, 251 691 fő a 2. adagot is. Aki a számára szimpatikusabb vakcinára vár, annak a védettsége heteket, vagy hosszabb időszakot is késlekedhet, ezért a tisztifőorvos szerint át kell gondolni, hogy valaki eltolja-e a saját védettségének a megszerzését. Magyarországon az átoltottság lakosságarányosan az EU-n belül a 3. Málta és Dánia után. Míg az uniós átlag 4,9 százalék, a magyarországi átoltottság 6,94 százalék. Március 1-tő módosul az oltási stratégia annak érdekében, hogy mindenki a lehető leggyorsabban megkapja az első adagot. Ez azt jelenti, hogy a Pfizer-vakcina 2. adagját a 35. napon, az AstraZeneca második adagját a 12 héttel az első után fogják beadni. Amerikában már engedélyezték a Janssen vakcináját, az európai engedély várhatón március közepére lesz meg. Ez is vektorvakcina, mint a Szputnyik és az AstraZeneca, de csak egy adagot kell belőle beadni. Sajnos a következő hetekben nagyon nagy mértékű emelkedésre is számíthatunk. Országszerte emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Különösen Békéscsabán, Budapesten, Kecskeméten, Pécsen és Szekszárdon. Ha így emelkednek a számok, egyéb járványügyi intézkedések bevezetésére is szükség lehet - hangsúlyozta a tisztifőorvos. Kérdésre válaszolva tisztázta még: Mérlegelik a digitális oktatás bevezetését. Minden nap értékelik a járványügyi adatokat, nem zárható ki, hogy szükség lesz további intézkedések bevezetésére. Az új oltási rend március 1-től érvényes. Aki már megkapta az első adag vakcinát, annak marad az eredeti időpont.