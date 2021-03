Müller Cecília: a megbetegedések 70-80 százalákát már a brit mutáns okozza

Két hét alatt megduplázódott a lélegeztetőgépen lévők száma, a kórházi betegeké egy hét alatt 33 százalékkal nőtt. Sok fiatal is súlyos állapotba, illetve kórházba kerül, A tünetek jelentkezése után gyorsan lélegeztetőgépre lehet jutni. A megbetegedések 70-80 százalékát most már a brit variáns okozza - mondta többek között az operatív törzs mai tájékoztatóján Müller Cecília, országos tisztifőorvos.

Cikkünk frissül...

Nagyon jó hír, hogy a beoltott személyek száma meghaladta az egymillió főt. Eddig több 1,2 millió fő kapta meg az első oltását, ezzel lakosságarányosan Magyarország az EU 2. helyére került az átoltottságot illetően. Míg az uniós átlag 6,24 százalék, a magyarországi 10,26 százalék - jelentette ki a tisztifőorvos.

Továbbra is versenyt futunk az idővel, a járványügyi adatok miatt gyors tempóban van szükség a védőoltások beadására - tette hozzá.

Az oltásokra kitérve megjegyezte, holnapra várnak Pfizer-vakcinát, folytatódik a legidősebbek és a magas kockázatú csoportok beoltása. Az átmenetileg felfüggesztett AstraZeneca-vakcinával a hét második felében fognak oltani.

Hétfői statisztika 2696 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 468 713 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 988 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 336 744 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 115 981 főre emelkedett. 7924 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 806 -an vannak lélegeztetőgépen.

Minden honnan jelentik a különböző variánsok megjelenését, a magyarországi megbetegedések 70-80 százalékát már a brit mutáns okozza.

A legnagyobb terhet most az jelenti az országnak, hogy nagyon sokan kerülnek kórházba, súlyos állapotban, sok a fiatal is, akiknél az első tünetek után gyorsan romlik az állapot. A hévégén 1057 beteg került kórházba ez nagyon sok, a kórházi betegek száma a múlt héten 33 százalékkal nőtt. Fiatalabbak is érintettek - hangsúlyozta a tisztifőorvos.