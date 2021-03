Müller Cecília: alapbetegség nélküli harmincasok is vannak a mai áldozatok között

Soha ilyen sok beteg nem volt még kórházban, a bekerülők állapota rendkívül gyorsan romolhat. A tegnap elhunyt 179 beteg között két harmincas fiatal volt, akiknél egyelőre nem találtak alapbetegséget. Minden erőnkkel arra kell koncentrálni, hogy megelőzzük a fertőződést, a szabályok betartása mellett önmérsékletet kell gyakorolnunk, a halasztható kontaktálásokat el kell halasztani - mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján, hozzátéve, hogy úgy tűnik, kicsit fogy az erőnk, de ezt nem engedhetjük meg magunknak.

A harmadik hullám nagyon meredeken felszálló ágában vagyunk, a kórházi kezelésre szorulók száma különösen emelkedik. Egyre súlyosabb esetekkel találkoznak a klinikusok, sajnos a fiatalok körében is, sokszor egész családok kerülnek egyszerre súlyos állapotban kórházba. A beérkezést követően gyakran szinte órákon belül lélegeztetőgépre szorulnak a betegek, ami azt mutatja, hogy a 3. szakasz nemcsak dinamikájában különbözik az előzőktől, hanem a mutáció miatt súlyosabb fertőzésekkel nézünk szembe. Ez a tény is nehezíti a járvány kezelését - mondta a mai tájékoztatón Müller Cecília.

Úgy tűnik, kicsit fogy az erőnk

Az elmúlt napon nagyon sok, 179 beteg hunyt el, ez már közelíti a második hullám csúcsát, két harmincas fiatal is van köztük, akiknek a jelen tudás szerint nem volt alapbetegségük.

Látható, hogy mennyire szükséges a szigorítások betartása, úgy tűnik, kicsit fogy az erőnk, de ezt nem engedhetjük meg magunknak. Rendkívül fontos, hogy a fertőzést ne adjuk át, minimumkövetelmény a maszkviselés, a távolságtartás, és a higiénés szabályok betartása - fogalmazott a tisztifőorvos.

Szerdai statisztika 5653 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 480 860 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 179 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 325 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 340 844 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 123 691 főre emelkedett. 8348 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 844-en vannak lélegeztetőgépen.

Még soha ilyen sok - 8348 fő - beteg nem szorult kórházi kezelésre, a betegek 10 százalékát kell lélegeztetni. A kórházba érkezést követően rendkívül gyorsan romolhat valakinek az egészségi állapota és szorul oxigénterápiára, vagy lélegeztetésre, mert a légőzfelület a tüdőben nagyon gyorsan károsodik. Ez egy rendszerbetegség, a légzőszervek károsodásán kívül az erek belső falának gyulladásával, trombózis képzéssel, még teljesen fel nem tárt immunológiai folyamatokkal - erősítette meg a tisztifőorvos.

Minden erőnkkel arra kell koncentrálni, hogy megelőzzük a fertőződést, ami jórészt rajtunk, és azon múlik, hogy a szabályok betartása mellett önmérsékletet gyakorlunk, és a halasztható dolgainkat, kontaktálásokat, társadalmi érintkezést elhalasztjuk. Most a legfontosabb, hogy ne fertőződjünk meg és ne adjuk át a fertőzést - hívta fel a figyelmet Müller Cecília. A járvány kezelése közügy, mindannyiunknak dolga van vele - tette hozzá.

Az oltásokra térve a tisztifőorvos elmondta, eddig 1 107 791 oltást adtak be legalább egyszer. Ezen a héten a háziorvosoktól az idősek oltását kérik, szeretnének végezni a 80 felettiek beoltásával. Aki nem tud elmenni a rendelőbe, azt az otthonában oltják be. A háziorvosok többsége ma kapja meg az AstraZeneca vakcinákat, a kórházakban Szputnyik és Pfizer-vakcinával zajlik az oltás, erre is a háziorvosok küldhetik a pácienseket - mondta a tisztifőorvos, ismételten azt kérve, hogy akit megszólítanak, fogadja el a felkínált vakcinát, mindegyik oltás biztonságos és hatékony.

Veszélyhelyzet van

Tudomásul kell venni, hogy egészségügyi veszélyhelyzet van az egész országban, emiatt a kórházakban bizonyos fokú változtatásokat kell eszközölni. Napról napra újabb területeket, akár egész szárnyakat kell a covidosok gyógyítására megnyitni.

Müller Cecília a fiataloknak azt üzente, hogy bármennyire nehéz, tartsanak ki ők is.

Megerősítette, a betegek számára ambuláns ellátásban hozzáférhető a favipiravir, ha valakiről kiderül a pozitivitás, telefonon konzultáljon a háziorvosával, hogy szüksége van-e a gyógyszerre. Aki pozitívvá válik, kap tájékoztatót a favirpiravirról, de saját szakállára senki ne kezdje el szedni - figyelmeztetett a tisztifőorvos.

A jelentős számú súlyos állapotú beteg miatt megnőtt gyógyult betegek plazmája iránit igény, a tisztifőorvos azt kérte, hogy akik segítenének, jelentkezzenek a véradó pontokon. Elsősorban 18-60 év közöttieket várnak, de kivételesen 60-70 éves is adhat vérplazmát.

Kérdésre válaszolva tisztázta még, hogyan kell értelmezni Galgóczi Ágnes NNK osztályvezető mai nyilatkozatát a mutáns vírus 3-4-es reprodukciós rátájáról. A vírus reprodukciós rátája azt jelenti, hogy alapesetben egy fertőzött hány másik esendőnek tudja átadni a megbetegedést, ha ehhez az átadást biztosító körülmények fennállnak, azaz a fertőzöttnek tünetei vannak, közös légtérben tartózkodnak, maszk nélkül, bármilyen védelem nélkül.

Az először megismert új koronavírusnál ez a szám 2 volt, egy fertőzött két másik embernek tudta átadni a fertőzést. A brit mutánsnál 3-4, vagyis védekezés nélkül egy fertőzött 3-4 másik embert tud megfertőzni. Ezt a számot csökkentjük a korlátozásokkal - maszkhasználat, távolságtartás, higiénés szabályok - 1,3 körülire, ami még mindig sok, mert a járvány terjed ennél a számnál is. Ha az érték 1, akkor beszélünk stagnálásról, ha sikerül 1 alá szorítani, akkor visszaszorul a járvány, hiszen egy fertőzött kevesebb mint egy másik embert tud megfertőzni, a cél, hogy 1 alá szorítsuk a reprodukciós rátát - hangsúlyozta Müller Cecília.

A kórokozó változása miatt nehéz arra a kérdésre pontos választ adni, hogy milyen lefolyásra számítson, aki újra megfertőződik. Általában ilyen esetben enyhébben zajlik a betegség, de az ellenkezője is előfordulhat - magyarázta.