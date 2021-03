Orbán: Nem az a kérdés, hogy mikor érjük el a csúcsot, hanem hogy milyen gyorsan kezdünk el lefelé jönni

Nem az a kérdés, hogy mikor érjük el a csúcsot, hanem hogy milyen gyorsan kezdünk el onnan indulni lefele - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt című műsorában. Elmondta, tegnap meghalt 275 ember, kórházban van 11823 beteg, lélegeztetőgépen 1480 fő. A boltokban jön a négyzetméter alapú működés, tovább lehet majd este kint lenni, és biztosan szabad nyarunk lesz - mondta többek között az operatív törzs üléséről érkező kormányfő.

Mindenki nagyon fáradt és kimerült, vannak tartalékok, a tartalékok, kórházi ágyból 10343 ágy, lélegeztetőgépből 1693, ez a kapacitások fele. Élő erőből is vannak tartalékaink, habár ezek nem végtelenek. Átcsoportosításokat hajtunk végre, 500 szakképzett ember jelentkezett önkéntesként és 1200 egészségügyi hallgató is dolgozik. Nem kellett hozzányúlni a végső tartalékhoz, ők az ingázók, főleg a nyugati határszélen, ha lehet őket nem vezényelnénk, nem vonnánk be a magyar védekezésbe, nem akarjuk őket kibillenteni a megszokott életritmusukból - fogalmazott a kormányfő.

Kiemelte, a járvány legnehezebb heteit éljük. A harmadik hullám azért van, mert a brit mutáns meghatározóvá vált, ez háromszor annyi embert képes megfertőzni, mint az előző, ráadásul a fiatalokat is elkapja. Nekik most maguk miatt is figyelni kell a szabályokra, mert ez a mutáns őket is ledönti a lábukról. Egyre több fiatal kerül kórházba, és nehezen jönnek ki onnan, ez a vírus elhúzódó, fájdalmas betegséget okoz náluk is - mondta Orbán Viktor.

A vírus elleni első számú védekezési eszközünk az oltás, ami a vakcinától függ. Magyarország képes lenne a mostani mennyiség többszörösét beadni, mert van hozzá elég személyzet, de nincs elegendő vakcina - hangsúlyozta. A tegnap esti uniós miniszterelnöki csúcstalálkozóról elmondta, hozzánk képest nagyon mögöttünk vannak az oltással azok az országok, amelyek nem rendeltek időben keleti vakcinát. Mi április-májusban 1,5 szer annyit tudunk oltani, ekkor lesz a legtöbb vakcinánk.

Bennem nincs kétség, hogy szabad nyár lesz, látom az újraindítás ütemezését, úton vagyunk a szabadság felé



- fogalmazott Orbán Viktor.

Most 400 ezer vakcina van kint, amivel oltunk. 250 ezer orosz vakcina van a raktárban, 517 ezer pedig 2. adagnak van félretéve. Ezért vagyunk abban a helyzeteben, hogy az újraindításról lehet beszélni, de nem azonnaliról - hangsúlyozta a kormányfő.

A járványügyi szakemberek szerint amíg ilyen magasan van a fertőzés, addig semmilyen nyitás nem engedhető meg.

A boltok működését át kell alakítani, átállunk a négyzetméter alapú nyitvatartásra, 10 négyzetméterenként egyszerre 1 ember tartózkodhat majd, sorok lesznek a boltok előtt, hosszabb ideig kell nyitva tartani - ismertette.

Az operatív törzs tárgyalja annak részleteit, hogy meddig legyenek nyitva a boltok, és meddig lehessen kint tartózkodni.

Orbán Viktor elmondta, küzdelem zajlott fodrászokért, de a járványügyesek mereven ellenállnak, és ő elsősorban a járványügyi szakemberek véleményének ad elsőbbséget. Azonban egy dologhoz ragaszkodik, ez pedig az iskolák nyitása. De addig semmilyen újraindításról nem lehet beszélni, amíg a regisztrált 65 év felettiek nincsenek beoltva.

A miniszterelnök szerint április 19-én már 3 millió felett lesz azok száma, akik legalább az első oltást megkapták, ezért április 19-én újraindulhatnak az iskolák.