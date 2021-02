Koronavírus: jelentős emelkedés a magyar napi esetszámban

Szombatra 2020 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19). Január eleje óta nem volt ilyen magas napi esetszám, miközben a halottak száma tartósan 100 fő körül maradt. Részletes adatok a járvány Magyarországi terjedéséről, a kórházi halálozásról és a tesztekről.

Az elmúlt 24 órában 2020 újabb magyar embernél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést, ezzel 385 755 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 beteg, így az elhunytak száma 13 636 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 293 542 fő, az aktív fertőzötteké 78 577 főre csökkent. 3771 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 299-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 330 745 fő kapott oltást, közülük 124 423 fő már a második oltását is megkapta.

Az e heti oltási terv alapján a háziorvosok többsége már oltja a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcinával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával). Emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltani kezdték a bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkező idősebbeket (Szputnyik-vakcinával). A csütörtökön érkezett vakcinaszállítmányokkal jövő héten folytatódik az oltás - írják a koronavírus.gov.hu tájékoztatási oldalon.

A fertőzési adatokra visszatérve kiemelendő, hogy 2000-nél magasabb napi esetszám utoljára január 9-én volt: akkor 2716 beteget találtak. Mindeközben viszont a 90-100 fős napi mortalitás tartósan megmaradt. A kórházi betegekre vetítve 2,43 százalékos a halálozás, ami európai szinten magas értéknek számít (1 százalék körüli az EU-s átlag). Érdekesség, hogy közben a lélegeztetett betegek napi száma harmadik napja pontosan 299.

A magas napi új esetszám abból a szempontból is érdekes, hogy az előző napokhoz hasonlóan 19 ezer darabnál is több tesztet készítettek, és ezek 10,42 százaléka lett most pozitív (az előző nap még 9,57 százalék). Vagyis pont a duplája a tesztpozitivitás aránya annak az 5 százaléknak, amely a WHO szerinti küszöbérték, ahonnan lefelé fordítható a járványgörbe és kontroll alatt tartott a járvány. Az elmúlt három napban rendre 9 százalék felett volt a pozitív mintavételek aránya.

A járvány terjedése a Pandémia.hu grafikonján:

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötöttünk le több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Szombaton már a Szputnyik V vakcinával is elkezdték az oltási kampányt, az EU-ban egyelőre csak itt engedélyezték a használatát.

Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók az elsők, az ő kampányszerű oltásuk lezárult. Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem éltek az oltás lehetőségével, de meggondolják magukat az intézmény vezetésénél jelezhetik e szándékukat. Azokba az intézményekbe, ahol a pandémiás helyzet eddig nem tette lehetővé az oltást, az oltócsapatok visszatérnek. Harmadik körben, február első hetén elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása kórházi oltópontok és a háziorvosoknál. Az oltás ezen a héten is folytatódik: 2964 háziorvos 2 ampulla (12 fő oltásához elég) Pfizer-vakcinát kapott, 4 kijelölt budapesti kórházi oltóponton pedig a Szputnyik-vakcinával kezdték oltani a bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkező időseket, akiket a fővárosi háziorvosok szerveznek meg az oltásra.

A világban 108 172 346 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 382 336, a gyógyultaké 60 554 299.