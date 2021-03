Koronavírus: szeptemberig is eltarthat a lezárás Magyarországon?

Magyarországon 2021 március közepére kétségbeejtően súlyossá vált a koronavírus-járvány - derül ki a kórházakból érkező beszámolókból. A politikusok a korlátozások feloldásának lehetőségéről beszélnek, de valójában senki sem tudja, meddig tarthat a nagy baj.

Egy neve elhalgatásátá kérő kórházi Covid-osztályt vezető orvos tapasztalatai szerint míg az első és a második hullám idején jókora többségben voltak az idősebb betegek, most arányaiban sokkal több a fiatalabb ember a kórházakban - írja a Telex.

Az orvos azt mondta: "Harminc-, negyven-, ötvenévesek jönnek súlyos légzési nehézségekkel, de volt, hogy húszéves betegért is nagyon aggódtunk, mert nagyon súlyos volt az állapota."

Az utóbbi hetekben nemcsak az idősebb emberek vannak kevesebben, hanem sokkal több olyan páciens kerül be, akinek nincs komoly alapbetegsége. "Most több az olyan ember, aki szinte teljesen egészségesen kerül be. Vannak persze olyan betegek is, akiknek van egy kis túlsúlya, vagy egy gyógyszerrel karbantartható magas vérnyomása, de amúgy nincsenek súlyos alapbetegségeik. Tényleg szinte össze sem lehet hasonlítani a korábbi időszakokkal. És ezek a fiatalabb emberek is mennek az intenzívre, és vannak, akik meg is halnak közülük."

Az osztályvezető orvos azt is elmondta, hogy az elmúlt egy év szinte végeláthatatlan küzdelme miatt a koronavírus-részlegeken dolgozó orvosok és ápolók közül országszerte sokan váltak depresszióssá. És ez nem köznyelvi depresszió, hanem tesztekkel igazolt betegség.

Ne készüljenek nyaralásra!

Hasonló tapasztalatokról számolt be a 444.hu tudósítása szerint Szlávi János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa. A brit mutáns egész családokat tarol le, a kisgyerek, az apa, az anya, a nagyszülő, mindenki megfertőződik. Aki teheti, éppen ezért oltassa be magát! - ajánlja a főorvos.

Arra, hogy politikusok a közelgő lazításokról kommunikálnak, úgy reagált, hogy nem szerencsés ebben a helyzetben arról beszélgetni, hogy mikor fogunk nyitni. Szerinte április-májusban már a leszállóágban leszünk, de hogy az meddig tart, senki sem tudja. "Lehet, hogy eltart júniusig, júliusig, akár szeptemberig is. De akkor már könnyebb lesz. Egyszer azt mondtam, hogy nyárra nem vennék még repülőjegyet, ezt még tartom."