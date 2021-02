Koronavírus: elhunyt 98 beteg

Szerda reggelre 1279 új esetet regisztráltak Magyarországon, így a fertőzöttek száma meghaladja a 380 ezret.

A koronavírus.gov.hu beszámolója szerint életét vesztett 98 beteg, így a járvány halálos áldozatainak száma 13 347-re emelkedett.

A gyógyultak száma pedig 285 022. Az aktív fertőzöttek száma 81 644-re csökkent. Kórházban 3747 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 296-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 19 414-en vannak, a mintavételek száma 3 298 814-re nőtt.

Eddig 292 627 fő kapott oltást, közülük 113 570 fő már a második oltását is megkapta. Az oltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampányszerű oltása már megtörtént. Múlt héten megkezdődött és csütörtöktől folytatódik a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása, az ehhez szükséges Pfizer-vakcinákat most kapják meg a háziorvosok, emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltanak majd Szputnyik-vakcinával. A háziorvosok mától megkezdik a 60 év alatti krónikus betegek oltását is, az ehhez szükséges AstraZeneca-vakcina kiszállítása már megtörtént.