Koronavírus: 9082 új beteg, 220 ember vesztette életét

Magyarországon az azonosított fertőzöttek száma vasárnap reggelre közel 634 ezer volt. Közben egyre nő a beoltottak száma.

Az elmúlt huszonnégy órában 9082 új fertőzöttet regisztráltak - közölte#mce_temp_url# a koronavirus.gov.hu

Így összesen 633 861főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 220 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma 19 972 főre emelkedett. A gyógyultak száma 395 790 főre, az aktív fertőzötteké 218 099 főre nőtt. Vasárnap reggel 11 805 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 1527 voltak lélegeztetőgépen.

Zajlik a magyarországi oltási program: vasárnap reggel 1,9 millió felett volt beoltottak száma, ebből közel 686 ezer fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában van Magyarország a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. A kormány döntött az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozók kampányszerű oltásáról is.

A koronavírus-járvány harmadik hulláma Európa-szerte erősebbnek bizonyul az eddigieknél. A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány szigorította a védelmi intézkedéseket. Hatályban lévő védelmi intézkedések: