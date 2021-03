Lesz oltás a hétvégén, de nem AstraZenecával

Technikai hiba miatt csak a tömeges AstraZeneca-oltáskiosztás marad el a hétvégén, a többi készítményt beadják a regisztráltakra.

Szemben a sajtóban megjelent állításokkal, az oltási program nem állt le, a hétvégén is folytatódik. A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon a következő napokban is zajlik a regisztrált idős emberek oltása a Sinopharm, a Moderna és a Pfizer vakcinával, egyedül az Astra Zeneca vakcinával való oltás került felfüggesztésre, erre a jövő hét második felében kerül sor. A többi három oltóanyaggal jelenleg és a hétvégén is zajlik a tömeges oltás. A következő napokban így közel 400 ezer ember lesz beoltva - közölte a Koronavírus Sajtóközpont.

Mint ismert, csütörtökön sokan kaptak hibás smseket az AstraZeneca oltásokkal kapcsolatban: sokakat több száz kilométerre hívtak be a lakóhelyétől egy oltási pontra, mások úgy kaptak jelzést, hogy az elmúlt napokban oltakoztak és az ismétlő dózisért csak hetek múlva mehettek volna. Később közölték, hogy technikai hiba történt, ezért hétvégén ezt a készítményt most nem osztják el.