Koronavírus: törésvonal keletkezett a kabineten belül a szigorítások miatt?

A kabinetben is feszültséget okoz, hogy a drámai helyzet ellenére sem szigorítottak – tudta meg a Népszava.

Pintér Sándor belügyminiszter a virológusok és a Magyar Orvosi Kamara tanácsait követve már két hete szigorúbb járványügyi intézkedéseket sürgetett Orbán Viktornál, de a miniszterelnök úgy döntött, nincs szükség ilyenekre - értesült a Népszava több forrásból is.

A lap úgy tudja, a belügyminiszter már a március 15-ei hosszú hétvégére is kijárási korlátozásokat szeretett volna elrendelni. Többek között ennek jegyében kérte Karácsony Gergely főpolgármestert is, hogy ne nyissa meg a gyalogosok előtt a Lánchidat meg a Pesti alsó rakpartot, és a városvezetés le is mondott erről. Úgy tudjuk, Pintér most megint ezt kérte a fővárostól, de ezúttal Budapest másként határozott.

A lap szerint a kormánytagok közötti vitára utalhatnak az elmúlt napok ellentmondásos nyilatkozatai is. Mint az a csütörtöki kormányinfón kiderült, a kabinet a szerdai ülésén nem döntött a járványügyi intézkedések módosításáról. Aztán Gulyás Gergely kancelláriaminiszter azt mondta: pénteken dönt az Operatív Törzs például arról, változzon-e a boltok nyitvatartása, és bevezessék-e az üzletekben a tíz négyzetméterenként egy vevő elvét, de aztán pénteken sokáig nem volt egyértelmű, döntöttek-e. Péntek délután végül Gulyás Gergely egy rendkívüli sajtótájékoztatón közölte, hogy most nem változik semmi, csak akkor lehet szó nyitásról, ha megvan a 2,5 millió beoltott, ezt pedig húsvét után lehet. Arról nem tett említést, hogy miért halasztották el "a négyzetméter alapú nyitvatartást", ha az nem könnyítés, hanem szigorítás lett volna.