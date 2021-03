Koronavírus: az új variáns a csecsemőknél és gyerekeknél is nagyon komoly bajt okozhat

A csecsemőket sem kíméli a koronavírus új variánsa: két-három hetes újszülötteket is kezelnek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben - mondta a Blikknek Szabó László, a kórház belgyógyászatának osztályvezető főorvosa. A járvány harmadik hullámában háromszor annyi gyereket kell ellátniuk, többen is lélegeztetőgépre kerültek vagy műtüdő-kezelésre szorultak.

Szabó László főorvos szerint egyértelműen komolyabb most a helyzet, az elmúlt hat hétben körülbelül megháromszorozódott a koronavírus miatt bekerült gyerekek száma. A főorvos a Blikknek azt mondta, míg korábban csak kisebb számban volt szükség a Covid-fertőzés okozta légúti tünetek miatt kórházi felvételre, most sokkal több olyan gyermek jön, akinek tipikus "covidos" tünetei vannak: elhúzódó láz, nagyon rossz közérzet, szaglásvesztés, köhögés, tüdőgyulladás. Szabó László szerint megviseltebbek, betegebbek, akik most érkeznek hozzájuk.

Változott a betegek életkora is. A járvány korábbi szakaszaiban jellemzően serdülőkorúak voltak, most viszont már újszülöttek is vannak köztük. "Csecsemőkorútól a 18 éves gyerekig minden betegünk van most" - mondta.

Szabó László szerint a mostani hullámban a vírusnak sokkal erősebb a fertőzőképessége: amikor a vírus korábban bekerült egy családba, akkor legfejlebb egy embert betegített meg, most viszont mindenkit.

A szülőknek is jobban kell figyelniük a gyerekekre

Az osztályvezető főorvos azt is elmondta a lapnak, hogy a Heim Pál kórházban az előző időszakban még a fertőzés akut fázisában is sikerült elkerülni a lélegeztetőgépet, de most, február óta már hárman is lélegeztetésre szorultak, és előfordult, hogy műtüdő kezelésre is szükség volt. A főorvos ugyanakkor azt is hozzátette, hogy szerencsére mindegyikőjük eredményes lélegeztetés után, javuló állapotban le is kerülhetett onnan.

Szabó László arra a kérdésre, hogy mire kell figyelniük a szülőknek, elmondta: tavasszal a normál vírusfertőzések is okozhatnak lázat, fejfájást, hasfájást. Ha viszont a gyermeknek több mint három napig van magas láza, és nehezen kap levegőt, esetleg fullasztóan köhög, akkor már Covidra kell gyanakodni. A gyerekeknél külön kockázatot jelent a MIS-C, vagyis a többszervi gyulladás kialakulása, ami gyakori Covid utáni betegség és az első-második hullámban a tünetszegényen vagy tünetmentesen lezajlott Covid-fertőzések után is jelentkeztek.

Ez általában 2-3 héttel a koronavírusos megbetegedés után jelentkezik, egy hétig tartó magas láz, nagy fokú fáradékonyság, nagyon rossz közérzet lép fel és a beteg nagyon gyengének érzi magát. Emellett a MIS-C a szívizmot is megtámadhatja, ilyenkor alacsony vérnyomás, keringési problémák jelentkezhetnek. Kialakulhat olyan hasfájás, amit már-már a vakbélgyulladáshoz lehet hasonlítani - sorolta a főorvos, aki azt is hozzátette, hogy a legalább három napon át tartó lázhoz minimum két tünetnek kell társulnia, hogy a MIS-C felmerüljön. Hasfájás, légúti tünetek, bőrtünetek (bőrgyulladás, kiütés) és kötőhártya-gyulladás. Ebben az esetben mindenféleképpen kórházi vizsgálatra és kezelésre van szükség - hangsúlyozta.

Az ebben szenvedő gyerekek majdnem fele kerül intenzív osztályra, mert keringéstámogatásra van szükségük. A főorvos szerint az elmúlt fél évben közel 50 ilyen betegük volt, de szerencsére mindegyiket meg tudták gyógyítani.

A betegségen átesett gyerekek utógondozása is elhúzódik, 1-2-3-4 hetente ellenőrzik őket. Tapasztalatai szerint ezek a gyerekek még hetekkel később is nagyon fáradékonyak, még számítógép mellett sem tudnak két vagy három órát ülni és odafigyelni. Úgy tűnik azonban, hogy a szíveltérések csak átmenetiek, eddig nem találkoztak maradandó következményekkel. Ugyanakkor azt is hozzátette: azt pontosan nem lehet tudni, hogy hosszabb távon mire lehet számítani.

A gyermekek állapota is romolhat

Szabó László a Blikknek adott interjújában a szülőknek is üzent: a Heim Pál sürgősségi ambulanciája állandóan fogadja a betegeket, beutalóval vagy anélkül. Arra kérte a szülőket, hogy időben jelentkezzenek, ha beteg a gyermekük, mert a járványnak ebben a hullámában azt tapasztalják, hogy a gyermekek állapota is romolhat. Amennyiben lehet először persze a háziorvossal nézessék meg, de ha a házi gyerekorvos csak telefonon rendel, akkor vigyék be a kórházba a gyereket. A lényeg, hogy orvos lássa a beteg gyermeket!