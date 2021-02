Zsiday Viktor szerint nálunk is lesz fellendülés, ám ennek semmi köze a kormány intézkedéseihez

Szégyen, hogy a fejlett nyugati világ - benne Magyarországgal - képtelen volt átvenni a járványkezelés keleti módszerét, ez pedig gazdasági összeomlást és valóban rengeteg halottat eredményezett - mondta Zsiday Viktor a Magyar Hangnak.

Ebben az évszázadban ez a harmadik koronavírus-járvány. A mostani előtt volt a 2002-2003-as SARS-1, és a 2012-14-es MERS. Ez már kicsit sok ahhoz, hogy véletlen legyen. Egyáltalán nem lenne meglepő, ha a jövőben is lennének hasonló egészségügyi vészhelyzetek - fogalmazott Zsiday Viktor befektetési tanácsadó a Magyar Hangnak adott interjúban.

A befektetési szakember már egy évvel ezelőtt arról beszélt, hogy egy-két hónapra teljesen le kellene állni a világnak, és megszűnne a koronavírus-fenyegetés.

A gazdaság nyáron már majdnem teljesen normalizálódhat. A magyarnak azonban nehezebb lesz a kilábalás, mert a kormány által a gazdaságvédelmi alapból elköltött pénzek nem ezt szolgálják. Véleménye szerint morális kötelesség és gazdasági szükségszerűség lett volna azok támogatása, akik elveszítették a munkájukat. A kormány ezt nem lépte meg, a költségvetési hiány mégis elszállt, ráadásul a gazdaság is beomlott és még egy csomóan meg is haltak - idézte Zsiday szavait a 24.hu.

A magyar gazdaságban is lesz fellendülés, ennek azonban semmi köze a kormány intézkedéseihez. Mentőöv lehet majd, hogy az európai költekezés egy része itt csapódik le, a nyugati adófizetőkhöz került pénz az exporton át húzni fogja, illetve érkezik uniós pénz is.

A közgazdász szerint a fejlettnek mondott világ politikusai, így a magyarok is, teljesen félreértették a helyzetet: azt hitték, van valamiféle választás a halottak száma és a gazdaság életben tartása között, azonban ez egy tévképzet volt. Úgy látja, hogy az ázsiai példa alapján csak az az út járható, amely megőrzi a gazdaságot és az egészséget is, és amihez tavaly nyáron sok dolgot meg kellett volna lépni. Erre azonban Európa nagy része és az Egyesült Államok is képtelen volt, ami szerinte "hatalmas szégyen".