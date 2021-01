Koronavírus: 1004 fertőzött, 85 beteg meghalt

Ismét 1000 fölé emelkedett az egy napon belül azonosított fertőzöttek száma - olvasható a friss adat koronavírus.gov.hu-n. A világban már meghaladja a 100 milliót a fertőzöttek száma.

Egyetlen nap leforgása alatt 1004 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 361 881 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 85 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 198 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 246 596 fő, az aktív fertőzöttek száma 103 087 főre csökkent. 3809 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 152 704 fő kapott oltást, közülük 17 772 fő már a második oltását is megkapta. - közölték a koronavírus.gov.hu oldalon szerda reggel.

Kedden csak 459 új fertőzöttet regisztráltak, miközben 89 életet követelt a járvány.

A tesztek száma napon belül tartotta az elmúlt hetek 16-18 ezer darab közötti átlagát. Egy nappal korábban volt kiugróan alacsony az 5531 darabos levett mennyiség. A mostaniak között a pozitív tesztek aránya így 5,89 százalékra esett, ami alig van az Egészségügyi Világszervezet 5 százalékos küszöbértéke felett, aminál kisebb arány esetében már biztosan lassuló járványterjedésről lehet beszélni.

A napi fertőzési adatok változása a Pandémia.hu alábbi grafikonján követhető:

A világban - a szerda reggeli összesítések szerint - már 100 248 229 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban. A halálos áldozatok száma 2 139 803, a gyógyultaké 55 040 967 volt.

Folytatódik az oltási program

Magyarország egymillió ember oltására elég Szputnyik V. vakcina beszerzéséről állapodott meg Oroszországgal, amely három ütemben fognak megérkezni. Az orosz vakcinát a magyar hatóság az AstraZeneca-vakcinával együtt már engedélyezte. A kínai Sinopharm vakcináról is zajlik a tárgyalás és a hatósági vizsgálat. Magyarországon eddig is és ezt követően is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak, és már több országban is alkalmaznak.

Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók az elsők, az ő kampányszerű oltásuk egy hónapja tart és lassan lezárul. Kérjük, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akik még nem tették meg, mielőbb jelentkezzenek az oltópontokon időpontért. A kórházi oltópontok elérhetősége a következő linken érhető el.