Koronavírus: 1474 új fertőzött és 33 halott egy nap alatt Magyarországon

Vasárnapra 1474 újabb magyar állampolgárnál igazolták a koronavírus-fertőzést, 33 beteg elhunyt - olvasható a kormányzati tájékoztató portálon. Az egy nap alatt elvégzett laborvizsgálatok 14,7 százaléka bizonyult pozitívnak, ami azt jelenti a WHO iránymutatásai szerint, hogy az elvégzett tesztek száma nagyon kevés.

Vasárnapra 1474 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 46 290 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 33 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1142 főre emelkedett, 14 088-an pedig már meggyógyultak.

Az elhunytak életkora 50 és 92 év között szóródik. A legfiatalabb elhunyt alapbetegségei között szívelégtelenség, magas vérnyomás és cukorbetegség szerepel. Továbbra is igaz, hogy az elhunytak többségénél az alapbetegségek között a magasvérnyomás és a szív- és érrendszeri betegségek olvashatók a leggyakrabban.

Az aktív fertőzöttek száma 31 060 fő. Az aktív fertőzöttek 31, az elhunytak 41, a gyógyultak 30 százaléka budapesti. Kórházban 1712 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 179-en vannak lélegeztetőgépen - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati portál tájékoztatásából.

Az utóbbi 24 órában 9997 tesztet végeztek el, amelyből 1474 pozitív esetet találtak, vagyis az elvégzett tesztek 14,7 százaléka lett pozitív. A WHO ajánlása szerint akkor megfelelő mértékű a tesztelés, ha a vizsgálatok maximum 5, de inkább 3 százaléka pozitív. Ez azt jelenti, hogy a magyar hatóságok elégtelenül keveset tesztelnek egy nap alatt, vagyis a hivatalosan kimutatott fertőzötteknél jóval több lehet az egy nap alatt megfertőzöttek száma.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (14 434) és Pest megyében (5989) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (2873), Borsod-Abaúj-Zemplén (2585), Szabolcs-Szatmár-Bereg (2217) és Hajdú-Bihar megye (2136). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (471) - írja az MTI.

A kormányzati portál felhívja a figyelmet, hogy a járvány második hulláma zajlik Magyarországon. A kormány célja, hogy az ország működőképessége fennmaradjon, ám ehhez az általános óvintézkedések betartására van szükség. Egész Európában dinamikusan terjed a vírus, ezért a határellenőrzés és a beutazási korlátozás továbbra is érvényben van.

A maszk használata kötelező az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is, 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni - emelki ki a kormányzati portál.

Továbbá hangsúlyozzák, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni ajánlatos azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Az időseket arra kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben.