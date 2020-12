Koronavírus: 162 halott, 6697 új fertőzött Magyarországon

Meghalt 162 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 6697 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap.

A kormányzati portál szerint 250 278-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 5868-ra nőtt, a gyógyultak száma 71 682.

Jelenleg a hivatalos adatok szerint 172 728 aktív fertőzött van Magyarországon. Az aktív fertőzöttek 19 százaléka, az elhunytak 22 százaléka, a gyógyultak 24 százaléka budapesti.

Az elmúlt 24 órában 23 681 tesztet végeztek, amelyek 28,28 százaléka bizonyult pozitívnak. A pozitivitási arány közel hatszorosa a WHO ajánlásának, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Kórházban 7709 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 656-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 50 283-an vannak, a mintavételek száma 1 941 724-re emelkedett.

További részletek hamarosan.