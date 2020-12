Koronavírus: 162 halott, 6697 új fertőzött Magyarországon (frissített)

Meghalt 162 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 6697 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap. Továbbra is riasztóan magas a pozitivitási arány, a ráta a WHO ajánlásának közel hatszorosa, ami elégtelen mértékű tesztelést jelez.

A kormányzati portál szerint 250 278-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 5868-ra nőtt, a gyógyultak száma 71 682.

Jelenleg a hivatalos adatok szerint 172 728 aktív fertőzött van Magyarországon. Az aktív fertőzöttek 19 százaléka, az elhunytak 22 százaléka, a gyógyultak 24 százaléka budapesti.

Az elmúlt 24 órában 23 681 tesztet végeztek, amelyek 28,28 százaléka bizonyult pozitívnak. A pozitivitási arány közel hatszorosa a WHO ajánlásának, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány jócskán meghaladja a WHO maximális határként megszabott 12 százalékos értékét is.)

Vasárnapra 14 fővel 7709-re emelkedett a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, akik közül 656-an vannak lélegeztetőgépen, ami egy nap alatt 19 fős ugrást jelent.

Hatósági házi karanténban 50 283-an vannak.

Vártnál alacsonyabb részvétel a pedagógusok tesztelésén

A kormányzati portál közölte, a vártnál alacsonyabb részvétel mellett és alacsony fertőzöttséggel zárult a célzott csoportos tesztelés első köre a bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi dolgozók körében. Összesen 181 506-an teszteltették magukat, közülük 2,44 százaléknak, 4436 embernek lett pozitív a mintája. A teljes érintett létszámra vonatkoztatva a pozitivitás 1,64 százalék, ami hasonló az elmúlt időszakban Szlovákiában és Bajorországban elvégzett, nagycsoportos tesztek eredményéhez.

Már megtörtént a tesztelés újabb köre is, az eredményekről később ígértek tájékoztatást. A bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés első körén megjelent 181 506 fő mintája is már hozzáadódott a honlapon látható mintavételi adatokhoz - közölte a kormányzati portál.

Hétfőn további korlátozásokról dönthetnek

A koronavirus.gov.hu szerint hétfőn várható döntés arról, milyen rendelkezések követik a december 11-én lejáró korlátozó intézkedéseket, milyen szabályok vonatkoznak majd az ünnepekre.

A vakcinákkal kapcsolatban a kormányzati portál közölte: hamarosan indul a honlap, ahol lehet jelezni az igényeket a védőoltásra. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz. Ha meglesz a megfelelő és a magyar hatóságok által engedélyezett vakcina, akkor a védőoltások beadása az Oltási terv szerv zajlik majd, elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók.

Este 8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.

Az élelmiszerüzletekben, patikákban, drogériákban hétköznapokon 9 és 11 óra, hétvégén 8 és 10 óra között működik az idősek védett vásárlási idősávja, amikor csak a 65 év felettiek léphetnek az üzletekbe. Emellett azonban fontos tudni, hogy az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli, más időpontban is vásárolhatnak.

Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. A középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át. A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás harminc napra ingyenesen vehető igénybe a digitális oktatásban résztvevő diákok és pedagógusok számára a köznevelésben és a szakképzésben.

Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.