Koronavírus: 21 ember életét vesztette, az aktiv fertőzöttek száma megközelíti a 24 ezret

Magyarországon 34 ezer fölé nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, az aktív fertőzötteké pedig közel 24 ezerre emelkedett. Az elmúlt 24 órában jelentősen, 148 fővel ugrott meg a kórházban ápoltak száma, és 15 fővel a lélegeztetőgépen lévőké. Mára 804 beteget kezelnek kórházban, 56-an vannak lélegeztetőgépen. Az egy nap alatt elvégzett vizsgálatok 8,13 százaléka igazolta a fertőzést.

Miközben világszerte 350 ezerrel nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma, Magyarországon is tovább terjedt a járvány.

A koronavirus.gov.hu csütörtöki tájékoztatása szerint szerda óta 932 új fertőzöttet regisztráltak, így a fertőzöttek száma 34 ezer fölé emelkedett. Jelenleg közel 24 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, ez pedig 873 fős növekedést jelent szerdához képest. Elhunyt 21 beteg, így a járvány halálos áldozatainak száma 898-ra emelkedett.

Az aktív fertőzöttek 35 százaléka, az elhunytak 48 százaléka, a gyógyultak 34 százaléka budapesti.

Szerdához képest 148 fővel többet, összesen 804 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük tegnaphoz képest 15-tel többen, össze 56-an vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt 24 órában 11 462 laborvizsgálatot végeztek, amelyek 8,13 százaléka bizonyult pozitívnak. A WHO ajánlása szerint a tesztelés akkor megfelelő mértékű, ha a pozitív eredmények részaránya nem haladja meg az 5, de inkább a 3 százalékot.

Így terjed a vírus Magyarországon Megnevezés 2020. okt. 8. (csütörtök) Egynapi változás Fertőzöttek száma 34 046 932 Aktív fertőzöttek száma 23 961 873 Gyógyultak száma 9 187 38 Halálos áldozatok száma 898 21

Forrás: koronavirus.gov.hu

A kormányzati portál azt kéri mindenkitől, tartsa be az általános szabályokat. Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Lehetőség szerint tartani kell a szociális távolságot, gyakran és alaposan kell kezet mosni.