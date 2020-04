Koronavírus: 2500-ra nőtt a fertőzöttek száma, a halottak között két 65 év alatti szerepel

Magyarországon a Covid-19 fertőzéses betegek száma vasárnap reggelre 2500-ra, az elmúlt 24 órában elhunytak száma pedig tízzel 272-re emelkedett. Az elhalálozottak között ezúttal két 65 év alatti páciens szerepel, egy 37 és egy 58 éves.

A koronavirus.gov.hu szerint mind krónikus betegek voltak, életkorulk 37 és 85 év között szóródik. A 37 éves beteg a kormányzati portál szerint egy kórosan elhízott nő volt. Rajta kívül még egy 65 év alatti páciens hunyt el, ő egy 58 éves férfi, aki iszkémiás szívbetegség, szívelégtelenség, krónikus veseelégtelenség szerepel a kormányzati portál táblázatában feltüntetett egyéb alapbetegségei között.

A szombati állapot szerint a kórházakbank ápoltak száma 899-ről 927-re emelkedett, koronavírusos beteget kezelnek kórházban, a lélegeztetőgépen lévők száma pedig 54-ről 56-ra emelkedett. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára - jegyzi meg a kormányzati portál. A kórházakból 485-en távoztak felgyógyultan, számuk 27-tel emelkedett.

Magyarországon továbbra is Budapest a legfertőzöttebb a nyilvánosságra hozott korányzati adatok szerint, itt 1274 Covid-19-beteget tartanak számon. Ezt Pest megye követi 350 fertőzöttel, de közben Fejér megye is zárkózik fel, itt már 251 covid-beteget tartanak számon. A többi megyében a hivatalos adatok szerint 100 alatti a nyilvátartott fertőzöttek száma.

A kormányzati portál emlékeztet: Magyarország a csoportos megbetegedések szakaszában van, ez azt jelenti, hogy közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.