Koronavírus: 29 beteg életét vesztette, 28 ezer fölé nőtt az aktív fertőzöttek száma

Egy nap alatt soha nem halt még meg ilyen sok, azaz 29 beteg a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben, mint az elmúlt 24 órában. Az aktív fertőzöttek száma 28 ezer fölé emelkedett Magyarországon. Nőtt a kórházban kezelt betegek száma is.

Egy nap alatt 950 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, így a számuk meghaladja, megközelíti a 42 ezret - írja a koronavirus.gov.hu.

Csütörtök reggel 28 052 aktív fertőzöttet tartottak nyilván, vagyis szerdához képest 457-tel nőtt a számuk. Életét vesztette 29 beteg, így a halálos áldozatok száma 1052-re nőtt. Összesen 1555 ember szorul kórházi ellátásra, 167-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt 24 órában 10 742 laborvizsgálatot végeztek, melyek 8,84 százaléka bizonyult pozitívnak. A WHO ajánlása szerint akkor megfelleő mértékű a tesztelés., ha a pozitív eredmény nem haladja meg a vizsgálatok maximum 5, de inkább 3 százalékát. Ezt Magyarországon szeptember közepe óta nem sikerült



Így terjed a járvány Magyarországon Koronavírus a világban 2020. október 15. (csütörtök) Egynapos változás: szerdához (október 14.) képest Fertőzöttek száma 41 732 950 Aktív fertőzöttek száma 28 052 457 Gyógyultak száma 12628 464 Halálos áldozatok száma 1052 29 Kórházban kezeltek száma 1555 17 Lélegeztetőgépen lévők száma 167 11

Forrás: koronavirus.gov.hu, Napi.hu



A kormányzati portál felhívja a figyelmet arra, hogy kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Lehetőleg mindenki tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet.